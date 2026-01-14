«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Одна из главных статей потерь - утечка тепла. Сократить её помогают закрытые двери в менее отапливаемые помещения, уплотнение щелей в окнах и дверях, утепление балконов и лоджий. В старых домах тепло часто уходит через полы, особенно на первых этажах. Ковры, жалюзи и плотные занавеси также помогают удерживать тепло, если они не закрывают радиаторы. Проветривать помещения рекомендуют коротко и интенсивно - около пяти минут с полностью открытыми окнами.

Эффективность отопления напрямую зависит от состояния радиаторов. Их не стоит закрывать мебелью или плотными шторами. Одежда, высушиваемая на батареях, и пыль ухудшают теплоотдачу и увеличивают потребление энергии.

Контроль температуры остаётся одним из самых действенных способов экономии. Термостаты и умные системы отопления позволяют регулировать температуру в каждом помещении отдельно. В жилых комнатах оптимальными считаются 20-21 градус, а в коридорах, кладовых и подсобных помещениях температуру можно снизить. Даже уменьшение на один градус сокращает расходы на отопление примерно на 5-6%.

Заметную долю затрат даёт и электроэнергия. Освещение составляет около 10% потребления, поэтому днём рекомендуется использовать естественный свет, а вечером - светодиодные лампы, которые потребляют до 80% меньше энергии. Электроприборы и зарядные устройства, оставленные в розетках, продолжают потреблять электричество. По данным специалистов, одно зарядное устройство за год может израсходовать до 4,4 кВт·ч. Использование розеток с выключателем или умных розеток помогает избежать лишних расходов.

Для домохозяйств, которые используют электричество для отопления и нагрева воды, особенно важно учитывать почасовые тарифы. Перенося основное потребление на более дешёвые часы, счёт за электроэнергию можно сократить почти вдвое.