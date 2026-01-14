Дроны ударили по Ростову: есть погибший и раненые

По словам Слюсаря, в ночь на среду, 14 января, в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе в результате падения обломков беспилотников пострадали четыре человека. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Также возник пожар на промышленном объекте. Утром стало известно, что в одной из загоревшихся квартир многоэтажного дома спасатели обнаружили тело погибшего мужчины. Его личность устанавливается.

Мэр Ростова-на-Дону сообщил, что после атаки загорелись квартиры в нескольких многоэтажках, а также строения на территории промышленного предприятия. По данным региональных властей, воздушная атака затронула десять городов и районов области, включая Ростов-на-Дону, Новочеркасск и Волгодонск.

Министерство обороны РФ отчиталось, что в ночь на 14 января средствами ПВО было сбито 48 украинских беспилотников самолётного типа над аннексированным Крымом и пятью регионами России. Из них 25 дронов - над Ростовской областью.

Украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ утверждает, что в Ростове-на-Дону были поражены резервуары с нефтепродуктами на территории завода «Эмпилс», публикуя фото и видео с места событий. Генштаб Вооружённых сил Украины произошедшее в Ростовской области на момент публикации не комментировал.

Одновременно сообщается о последствиях ночных ударов и на территории Украины. В Кривом Роге в результате массированной атаки российских дронов без электроснабжения остались более 45 тысяч абонентов, свыше 700 домов - без тепла. Об этом заявил глава совета обороны города Александр Вилкул. По данным Воздушных сил ВСУ, город атаковали дроны Shahed.