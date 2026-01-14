Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Микропластик в мозге, крови и сердце? Ученые внезапно усомнились: что, если нас зря пугают зря!

Редакция PRESS 14 января, 2026 10:33

Наука 0 комментариев

Еще недавно казалось, что от микропластика не спрятаться нигде. Газеты писали о частицах пластика в мозге, крови, яичках, плаценте и даже в артериях. Казалось, что он буквально повсюду — внутри каждого из нас. Эти исследования облетели весь мир, и тема микропластика в теле человека стала одной из самых пугающих за последние годы.

Но теперь ученые сами начали бить тревогу. И не из-за пластика, а из-за… возможных ошибок.

Экологи и химики, работающие с анализом тканей, заявили: многие громкие находки могут быть результатом загрязнений, ложных срабатываний приборов и слишком поспешных выводов. Один из специалистов назвал сомнения вокруг этих исследований настоящей «бомбой», а другое нашумевшее исследование — вообще «шуткой».

Речь идет о работах, где утверждалось, что микропластик обнаружен в мозге, крови, артериях и репродуктивных органах человека. По словам критиков, проблема в том, что такие частицы находятся на пределе возможностей современной техники. Малейшая ошибка — и прибор может принять жиры или другие вещества в ткани за пластик. При этом в ряде исследований, по мнению экспертов, не были проведены стандартные проверки, которые обычно используют, чтобы исключить загрязнение образцов.

Например, по результатам одного широко цитируемого анализа, количество микропластика в человеческом мозге якобы быстро растет. Но ученые, раскритиковавшие эту работу, указали: мозг примерно на 60% состоит из жира, а жир может давать сигнал, похожий на пластик. В итоге рост «микропластика» может объясняться вовсе не загрязнением, а другими факторами, включая изменения в образе жизни людей.

Под сомнение попали и другие исследования — от обнаружения пластика в крови до утверждений, что он увеличивает риск инфарктов и инсультов. В некоторых случаях ученые просто не проверяли, не попал ли пластик в образцы из воздуха операционной или лабораторного оборудования, которое само по себе часто сделано из пластмассы.

При этом никто не утверждает, что пластик в окружающей среде — миф. Его действительно много: в воде, еде, воздухе. Производство пластика выросло в сотни раз за последние десятилетия, и он загрязняет планету от Эвереста до океанского дна. Вопрос в другом — сколько пластика на самом деле попадает в наш организм и что он там делает.

Ученые признают: поле исследований микропластика в человеке еще очень молодое. Универсальных методик нет, лабораторий с нужной экспертизой — немного, а гонка за громкими публикациями иногда приводит к слишком смелым выводам. Именно это, по мнению критиков, и породило волну страшных заголовков.

Опасность здесь двойная. С одной стороны, слабые доказательства могут напугать людей без реальной причины. С другой — дать повод лоббистам пластиковой индустрии заявить, что раз ученые ошибаются, значит и проблема выдумана.

Сами исследователи призывают к спокойствию. Да, полностью исключить попадание микропластика в организм невозможно. Но пока нет надежных данных о том, в каких количествах он действительно там накапливается и насколько это опасно. Более того, многие специалисты считают, что большая часть микрочастиц просто выводится из организма естественным путем.

Пока наука разбирается, ученые советуют простые меры «на всякий случай»: реже нагревать еду в пластике, по возможности использовать стеклянную посуду, проветривать помещения и не верить в дорогие «процедуры по очистке крови от микропластика», которые уже начали рекламировать за тысячи евро без каких-либо доказательств эффективности.

И главное — не паниковать. История с микропластиком еще раз показывает: громкие научные открытия иногда нуждаются не только в аплодисментах, но и в проверке. А страх — плохой помощник в вопросах здоровья.

Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО
Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге
Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

