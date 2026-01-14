Микропластик в мозге, крови и сердце? Ученые внезапно усомнились: что, если нас зря пугают зря!

Но теперь ученые сами начали бить тревогу. И не из-за пластика, а из-за… возможных ошибок.

Экологи и химики, работающие с анализом тканей, заявили: многие громкие находки могут быть результатом загрязнений, ложных срабатываний приборов и слишком поспешных выводов. Один из специалистов назвал сомнения вокруг этих исследований настоящей «бомбой», а другое нашумевшее исследование — вообще «шуткой».

Речь идет о работах, где утверждалось, что микропластик обнаружен в мозге, крови, артериях и репродуктивных органах человека. По словам критиков, проблема в том, что такие частицы находятся на пределе возможностей современной техники. Малейшая ошибка — и прибор может принять жиры или другие вещества в ткани за пластик. При этом в ряде исследований, по мнению экспертов, не были проведены стандартные проверки, которые обычно используют, чтобы исключить загрязнение образцов.

Например, по результатам одного широко цитируемого анализа, количество микропластика в человеческом мозге якобы быстро растет. Но ученые, раскритиковавшие эту работу, указали: мозг примерно на 60% состоит из жира, а жир может давать сигнал, похожий на пластик. В итоге рост «микропластика» может объясняться вовсе не загрязнением, а другими факторами, включая изменения в образе жизни людей.

Под сомнение попали и другие исследования — от обнаружения пластика в крови до утверждений, что он увеличивает риск инфарктов и инсультов. В некоторых случаях ученые просто не проверяли, не попал ли пластик в образцы из воздуха операционной или лабораторного оборудования, которое само по себе часто сделано из пластмассы.

При этом никто не утверждает, что пластик в окружающей среде — миф. Его действительно много: в воде, еде, воздухе. Производство пластика выросло в сотни раз за последние десятилетия, и он загрязняет планету от Эвереста до океанского дна. Вопрос в другом — сколько пластика на самом деле попадает в наш организм и что он там делает.

Ученые признают: поле исследований микропластика в человеке еще очень молодое. Универсальных методик нет, лабораторий с нужной экспертизой — немного, а гонка за громкими публикациями иногда приводит к слишком смелым выводам. Именно это, по мнению критиков, и породило волну страшных заголовков.

Опасность здесь двойная. С одной стороны, слабые доказательства могут напугать людей без реальной причины. С другой — дать повод лоббистам пластиковой индустрии заявить, что раз ученые ошибаются, значит и проблема выдумана.

Сами исследователи призывают к спокойствию. Да, полностью исключить попадание микропластика в организм невозможно. Но пока нет надежных данных о том, в каких количествах он действительно там накапливается и насколько это опасно. Более того, многие специалисты считают, что большая часть микрочастиц просто выводится из организма естественным путем.

Пока наука разбирается, ученые советуют простые меры «на всякий случай»: реже нагревать еду в пластике, по возможности использовать стеклянную посуду, проветривать помещения и не верить в дорогие «процедуры по очистке крови от микропластика», которые уже начали рекламировать за тысячи евро без каких-либо доказательств эффективности.

И главное — не паниковать. История с микропластиком еще раз показывает: громкие научные открытия иногда нуждаются не только в аплодисментах, но и в проверке. А страх — плохой помощник в вопросах здоровья.