Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Так вот же она, кого вам ещё? ЕС ищет переговорщика для связей с Путиным

© Deutsche Welle 14 января, 2026 15:05

Важно 0 комментариев

Правительства ряда европейских стран оказывают давление на институты ЕС с требованием назначить переговорщика, который представлял бы интересы Евросоюза в деле урегулирования войны в Украине. В Европе опасаются, что США могут заключить сделку с Россией за спиной европейских союзников, сообщило в среду, 14 января, издание Politicoсо ссылкой на трех дипломатов и чиновников, знакомых с обсуждениями.

По их словам, сторонники данной идеи, в том числе Франция и Италия, уже заручились поддержкой в Еврокомиссии и в ряде других стран ЕС. Они считают, что Европа сможет отстаивать свои "красные линии", включая возможное будущее членство Украины в НАТО, лишь в том случае, если Евросоюз будет напрямую представлен за столом переговоров.

Politico отмечает, что назначение переговорщика стало бы беспрецедентным шагом и означало бы серьезный сдвиг в подходе Европы к серии двусторонних контактов, которые инициирует президент США Дональд Трамп - на фоне продолжающихся попыток добиться прекращения российско-украинской войны европейские страны стремятся показать, что готовы играть ключевую роль в мирном процессе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в последние недели совместно выступали за открытие дипломатических каналов с президентом России Владимиром Путиным и его окружением, несмотря на пробуксовку переговоров, которые ведет Белый дом.

Возможные кандидаты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас последовательно дает понять, что считает себя единственным возможным кандидатом для участия в переговорах о будущем Украины. При этом в Риме на выходных прозвучало предложение рассмотреть на эту роль бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Некоторые дипломаты также называют возможным кандидатом президента Финляндии Александера Стубба, отмечая его контакты с Трампом и опыт взаимодействия с Россией.

В то же время два источника в ЕС подчеркнули, что никакой должности спецпереговорщика пока не существует, а обсуждение конкретных кандидатур преждевременно. Однако, по словам одного из них, подобные посты "не существуют ровно до того момента, пока не появляются".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО
Важно

Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ
Важно

Гражданин Латвии убит в Шотландии: СМИ

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке
Важно

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

Выбор редакции 16:35

Выбор редакции 0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать
Загрузка

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Всюду жизнь 16:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Читать

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Читать

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные

Важно 16:21

Важно 0 комментариев

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Жительница рижского микрорайона Вецмилгравис обнаружила на полках местного магазина игрушек - модель танка с буквой Z на корпусе, и пришла в ужас, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Читать

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Читать

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Выбор редакции 16:05

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Читать