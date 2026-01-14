Так вот же она, кого вам ещё? ЕС ищет переговорщика для связей с Путиным

По их словам, сторонники данной идеи, в том числе Франция и Италия, уже заручились поддержкой в Еврокомиссии и в ряде других стран ЕС. Они считают, что Европа сможет отстаивать свои "красные линии", включая возможное будущее членство Украины в НАТО, лишь в том случае, если Евросоюз будет напрямую представлен за столом переговоров.

Politico отмечает, что назначение переговорщика стало бы беспрецедентным шагом и означало бы серьезный сдвиг в подходе Европы к серии двусторонних контактов, которые инициирует президент США Дональд Трамп - на фоне продолжающихся попыток добиться прекращения российско-украинской войны европейские страны стремятся показать, что готовы играть ключевую роль в мирном процессе.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони в последние недели совместно выступали за открытие дипломатических каналов с президентом России Владимиром Путиным и его окружением, несмотря на пробуксовку переговоров, которые ведет Белый дом.

Возможные кандидаты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас последовательно дает понять, что считает себя единственным возможным кандидатом для участия в переговорах о будущем Украины. При этом в Риме на выходных прозвучало предложение рассмотреть на эту роль бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. Некоторые дипломаты также называют возможным кандидатом президента Финляндии Александера Стубба, отмечая его контакты с Трампом и опыт взаимодействия с Россией.

В то же время два источника в ЕС подчеркнули, что никакой должности спецпереговорщика пока не существует, а обсуждение конкретных кандидатур преждевременно. Однако, по словам одного из них, подобные посты "не существуют ровно до того момента, пока не появляются".