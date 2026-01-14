Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кому положены льготы и скидки на междугородний транспорт?

14 января, 2026

Новости Латвии

LETA

В этом году в государственном бюджете Латвии на обеспечение льгот на проезд в общественном транспорте предусмотрено 25 млн евро. Об этом агентству LETA сообщили в Министерство сообщения.

Льготы на проезд предоставляются установленным законом группам населения. В их числе дети дошкольного возраста, дети-сироты, политически репрессированные лица, дети с инвалидностью, лица с инвалидностью I группы и сопровождающие их лица, а также лица с инвалидностью II группы и многодетные семьи.

В министерстве подчеркнули, что в бюджете на 2026 год финансирование на эти цели не сокращено и сохранено на уровне предыдущих лет — 25 млн евро.

Бесплатный проезд в поездах и региональных автобусах предусмотрен для детей дошкольного возраста, детей-сирот и политически репрессированных лиц. Для детей с инвалидностью, лиц с инвалидностью I группы и их сопровождающих, а также лиц с инвалидностью II группы бесплатный проезд обеспечивается как в региональном транспорте, так и в общественном транспорте крупных городов. В городском транспорте дети-сироты также имеют право на бесплатный проезд.

Члены многодетных семей и семьи, воспитывающие ребёнка с инвалидностью либо совершеннолетнего человека с инвалидностью I или II группы до 24 лет, при наличии удостоверения «Почётная семья» получают в поездах и региональных автобусах скидку 50% от полной стоимости разового билета и 40% от стоимости абонемента.

Для школьников и студентов из многодетных семей, а также из семей с детьми или молодыми людьми с инвалидностью до 24 лет, предусмотрена скидка 90% от полной стоимости билета. В поездах и региональных автобусах 4 мая, а также 11 и 18 ноября представители этой группы могут ездить бесплатно.

Обязательным условием получения льгот является предъявление удостоверяющих личность документов. Только после этого перевозчик вправе оформить билет со скидкой или бесплатный проезд. Например, члены многодетных семей должны предъявить удостоверение «Почётная семья» и документ, удостоверяющий личность, либо ученический или студенческий билет.

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в приёмных семьях, под опекой или в учреждениях, а также обучающихся в школах, колледжах и вузах до 24 лет, необходимо предъявить удостоверение для получения социальных гарантий либо зарегистрировать поездку с помощью электронной системы городского перевозчика.

В Министерстве сообщения также напомнили, что в течение учебного года муниципалитеты дополнительно поддерживают проезд школьников до учебных заведений и обратно. За подробной информацией рекомендуется обращаться в конкретное самоуправление.

