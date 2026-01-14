«Еще 200 млн на ПВО»: Минобороны готовит перераспределение бюджета

В министерстве отмечают, что в 2026 и 2027 годах в бюджете Национальных вооруженных сил финансирование на закупку систем противовоздушной обороны в настоящее время не предусмотрено. Именно поэтому предлагается отдельное перераспределение ассигнований.

Ранее Латвия взяла на себя обязательство в период с 2023 по 2027 год ежегодно дополнительно направлять по 200 млн евро на развитие возможностей противовоздушной обороны. Общий объем инвестиций за пять лет должен составить 1 млрд евро. Эти меры, как подчеркивается, направлены на повышение обороноспособности государства, укрепление безопасности и сохранение неизменного евроатлантического внешнеполитического курса в условиях меняющейся геополитической ситуации.

О первом таком перераспределении средств правительство приняло решение в декабре 2023 года, о втором — в феврале 2025 года.

30 ноября 2023 года Министерство обороны подписало контракт с немецкой компанией Diehl Defence на закупку системы противовоздушной обороны средней дальности IRIS-T. Стоимость контракта составляет 600 млн евро. Он предусматривает поставку оборудования, необходимого для полноценной работы системы и внедрения в Латвии многоуровневой противовоздушной обороны.

Начало поставок систем средней дальности запланировано на 2026 год.