Кофе плюс 26%: что сильнее всего подорожало в Латвии

Редакция PRESS 14 января, 2026 10:24

Новости Латвии 0 комментариев

Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 3,7%. Об этом свидетельствуют данные Центральное статистическое управление. Несмотря на то что в декабре 2025 года потребительские цены за месяц даже слегка снизились - на 0,1%, в годовом выражении они выросли на 3,5%. Самый заметный рост пришёлся на продукты питания и услуги, связанные с жильём.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год увеличились в среднем на 4,2%, однако по отдельным позициям рост оказался значительно выше. Кофе подорожал на 26,4%, говядина - на 24,7%, сушёная, копчёная и солёная рыба - на 24,1%. Яйца стали дороже на 17,4%, шоколад - на 16%, мясо птицы - на 15,9%, растительное масло - на 13,2%, сухофрукты и орехи - на 11,9%, чай - на 8,6%, кондитерские изделия - на 6,7%. Также выросли цены на йогурт, свежие овощи и хлеб, хотя более умеренно.

При этом часть продуктов за год подешевела. Сливочное масло стало дешевле на 9,3%, сухие завтраки - на 8,7%, картофель - на 7,6%, мука - на 7,1%, оливковое масло - на 12,5%.

Заметный рост показали и расходы на жильё. Цены на товары и услуги, связанные с жильём, увеличились в среднем на 6,9%. Электроэнергия и услуги канализации подорожали на 13,5%, водоснабжение и услуги по содержанию и ремонту жилья - на 10,3%, услуги управления домами - на 7,9%, аренда - на 7,3%. Также выросли цены на теплоэнергию, вывоз отходов и природный газ.

В других сферах рост был более умеренным. Услуги здравоохранения подорожали на 2,5% за счёт врачебной помощи и стоматологии. Услуги отдыха и культуры выросли в цене на 2,6%, рестораны и питание - на 4,2%. В то же время топливо за год немного подешевело - на 1,6%, снизились цены на пиво, вино, крепкий алкоголь и подержанные автомобили.

Для сравнения: в 2024 году среднегодовая инфляция в Латвии составляла 1,3%, в 2023 году - 8,9%. Самый высокий рост цен за последнее десятилетие был зафиксирован в 2022 году, когда инфляция достигла 17,3%.

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

