Кофе плюс 26%: что сильнее всего подорожало в Латвии

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки за год увеличились в среднем на 4,2%, однако по отдельным позициям рост оказался значительно выше. Кофе подорожал на 26,4%, говядина - на 24,7%, сушёная, копчёная и солёная рыба - на 24,1%. Яйца стали дороже на 17,4%, шоколад - на 16%, мясо птицы - на 15,9%, растительное масло - на 13,2%, сухофрукты и орехи - на 11,9%, чай - на 8,6%, кондитерские изделия - на 6,7%. Также выросли цены на йогурт, свежие овощи и хлеб, хотя более умеренно.

При этом часть продуктов за год подешевела. Сливочное масло стало дешевле на 9,3%, сухие завтраки - на 8,7%, картофель - на 7,6%, мука - на 7,1%, оливковое масло - на 12,5%.

Заметный рост показали и расходы на жильё. Цены на товары и услуги, связанные с жильём, увеличились в среднем на 6,9%. Электроэнергия и услуги канализации подорожали на 13,5%, водоснабжение и услуги по содержанию и ремонту жилья - на 10,3%, услуги управления домами - на 7,9%, аренда - на 7,3%. Также выросли цены на теплоэнергию, вывоз отходов и природный газ.

В других сферах рост был более умеренным. Услуги здравоохранения подорожали на 2,5% за счёт врачебной помощи и стоматологии. Услуги отдыха и культуры выросли в цене на 2,6%, рестораны и питание - на 4,2%. В то же время топливо за год немного подешевело - на 1,6%, снизились цены на пиво, вино, крепкий алкоголь и подержанные автомобили.

Для сравнения: в 2024 году среднегодовая инфляция в Латвии составляла 1,3%, в 2023 году - 8,9%. Самый высокий рост цен за последнее десятилетие был зафиксирован в 2022 году, когда инфляция достигла 17,3%.