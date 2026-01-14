Приговоренные: енотовидных собак на Хийумаа хотят уничтожить полностью

Речь идёт о долгосрочном природоохранном проекте объёмом 30 млн евро. В документе, направленном на согласование в Брюссель, указаны цели сократить площадь, занятую инвазивными чужеродными видами, на 900 квадратных километров, включая ликвидацию популяции енотовидной собаки на Хийумаа.

Как пояснил руководитель отдела охраны биоразнообразия Министерства климата Тимо Карк, одних мер по охране и восстановлению мест обитания птиц уже недостаточно. Исследования показывают, что до 86% гнёзд наземногнездящихся птиц разоряются хищниками, из-за чего популяции продолжают сокращаться.

Основное внимание в программе уделяется чужеродным видам - енотовидной собаке и американской норке, а также самостоятельно расселившемуся в регионе шакалу. При необходимости регулирование может затронуть и местные виды, такие как лисица и барсук.

Эффективность подхода уже проверили на практике. Пилотный проект на пяти прибрежных лугах показал, что после отстрела мелких хищников на территориях Хаэска и Пыгари в национальном парке Матсалу успешность выведения птенцов у куликов выросла до 40% - уровня, при котором популяции могут устойчиво воспроизводиться. За три года на шести участках было отстреляно 169 лисиц, 22 шакала и 154 енотовидные собаки.

Министерство напоминает, что воздействие енотовидной собаки может быть разрушительным даже на локальном уровне. Несколько лет назад одна особь, попавшая на небольшой остров Кумари, за считанные месяцы уничтожила там популяции бурых лягушек и камышовых жаб.

Енотовидная собака включена в регламент Евросоюза о чужеродных инвазивных видах с 2019 года, а американская норка - с 2027 года. Таким образом, обязанность по контролю их численности прямо вытекает из законодательства ЕС.

По оценкам Эстонского союза охотников, на Хийумаа может обитать около 2500 енотовидных собак, хотя звучат и более высокие цифры - до 5000. Проект рассчитан на 10 лет. В ближайшее время власти планируют уточнить охотничьи правила, чтобы создать правовую основу для отстрела хищников на охраняемых территориях. Сезон планируют продлить до конца апреля, а объёмы отстрела будут определяться отдельно для каждой территории на основе мониторинга.

В министерстве подчёркивают, что речь идёт не об обычной охоте, а о целенаправленной природоохранной мере. Рост численности мелких хищников связывают с успешной вакцинацией против бешенства и падением интереса к их шкурам. Наиболее интенсивный период отстрела, по плану, придётся на ноябрь-март, когда хищники наиболее активны и не нарушается сезон гнездования птиц.