Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Приговоренные: енотовидных собак на Хийумаа хотят уничтожить полностью

Редакция PRESS 14 января, 2026 13:00

Мир 0 комментариев

Министерство климата Эстонии готовит более жёсткое и целенаправленное регулирование численности мелких хищников на охраняемых территориях. Цель - повысить успешность гнездования птиц, которые выводят потомство на земле. Одной из мер станет полное удаление енотовидных собак с острова Хийумаа, пишет Eesti Ekspress.

Речь идёт о долгосрочном природоохранном проекте объёмом 30 млн евро. В документе, направленном на согласование в Брюссель, указаны цели сократить площадь, занятую инвазивными чужеродными видами, на 900 квадратных километров, включая ликвидацию популяции енотовидной собаки на Хийумаа.

Как пояснил руководитель отдела охраны биоразнообразия Министерства климата Тимо Карк, одних мер по охране и восстановлению мест обитания птиц уже недостаточно. Исследования показывают, что до 86% гнёзд наземногнездящихся птиц разоряются хищниками, из-за чего популяции продолжают сокращаться.

Основное внимание в программе уделяется чужеродным видам - енотовидной собаке и американской норке, а также самостоятельно расселившемуся в регионе шакалу. При необходимости регулирование может затронуть и местные виды, такие как лисица и барсук.

Эффективность подхода уже проверили на практике. Пилотный проект на пяти прибрежных лугах показал, что после отстрела мелких хищников на территориях Хаэска и Пыгари в национальном парке Матсалу успешность выведения птенцов у куликов выросла до 40% - уровня, при котором популяции могут устойчиво воспроизводиться. За три года на шести участках было отстреляно 169 лисиц, 22 шакала и 154 енотовидные собаки.

Министерство напоминает, что воздействие енотовидной собаки может быть разрушительным даже на локальном уровне. Несколько лет назад одна особь, попавшая на небольшой остров Кумари, за считанные месяцы уничтожила там популяции бурых лягушек и камышовых жаб.

Енотовидная собака включена в регламент Евросоюза о чужеродных инвазивных видах с 2019 года, а американская норка - с 2027 года. Таким образом, обязанность по контролю их численности прямо вытекает из законодательства ЕС.

По оценкам Эстонского союза охотников, на Хийумаа может обитать около 2500 енотовидных собак, хотя звучат и более высокие цифры - до 5000. Проект рассчитан на 10 лет. В ближайшее время власти планируют уточнить охотничьи правила, чтобы создать правовую основу для отстрела хищников на охраняемых территориях. Сезон планируют продлить до конца апреля, а объёмы отстрела будут определяться отдельно для каждой территории на основе мониторинга.

В министерстве подчёркивают, что речь идёт не об обычной охоте, а о целенаправленной природоохранной мере. Рост численности мелких хищников связывают с успешной вакцинацией против бешенства и падением интереса к их шкурам. Наиболее интенсивный период отстрела, по плану, придётся на ноябрь-март, когда хищники наиболее активны и не нарушается сезон гнездования птиц.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО
Важно

Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?
Важно

Силиня ищет козла отпущения: кто ответит за бессмысленные сваи в Даугаве?

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные
Важно

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

Выбор редакции 16:35

Выбор редакции 0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать
Загрузка

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Всюду жизнь 16:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Читать

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Читать

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Читать

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Читать

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Выбор редакции 16:05

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Читать

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Новости Латвии 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Читать