В Польше родился пьяный ребенок. В крови было 1,5 промилле

Инцидент произошёл 8 января в городе Томашув-Любельский в Люблинском воеводстве. В больницу доставили 38-летнюю женщину с уровнем алкоголя в крови около 3 промилле. По данным местных СМИ, она находилась на 36-й неделе беременности, а скорую помощь вызвал её партнёр.

Как сообщает Польское агентство печати, врачи приняли решение о срочном кесаревом сечении, поскольку жизни и здоровью ребёнка угрожала серьёзная опасность. Анализы показали, что у новорождённого уровень алкоголя в крови составил 1,5 промилле.

Мать остаётся в больнице, состояние ребёнка врачи оценивают как стабильное. В случае если женщине будет предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка и суд признает её виновной, ей может грозить до пяти лет лишения свободы.