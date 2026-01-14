Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 14. Января Завтра: Raitis, Raits, Roberta, Roberts
Доступность

Полиция предупреждает! Санки на прицепе у автомобиля смертельно опасны

Редакция PRESS 14 января, 2026 09:19

Важно 0 комментариев

Государственная полиция Латвии выступила с жёстким предупреждением родителям, подчеркнув, что катание детей на санках или надувных кругах, привязанных к автомобилю, представляет прямую угрозу жизни. Об этом полиция сообщила в своих официальных каналах в социальных сетях.

В правоохранительных органах подчёркивают, что такие «развлечения» нельзя считать безобидной зимней забавой. Даже при небольшой скорости водитель не способен полностью контролировать ситуацию. Резкое торможение, занос, техническая неисправность автомобиля или неожиданное препятствие могут привести к тяжёлым травмам или гибели людей.

Полиция напоминает, что в Латвии уже были трагические случаи, связанные с подобным безответственным поведением. Несколько лет назад 14-летняя девочка, катавшаяся за автомобилем на мешке с камерой и матрасом, на повороте была выброшена и получила смертельные травмы. В другом случае в Риге автомобиль, тянувший санки и надувной круг с несколькими людьми, съехал с дороги и врезался в дерево. Тогда погибла подросток, ещё три человека получили травмы.

В Государственная полиция Латвии подчёркивают, что дети не способны объективно оценивать риски и принимать ответственные решения. Вся ответственность за их безопасность лежит на взрослых.

«Безопасность детей - это не развлечение», - напоминают в полиции, призывая родителей и других взрослых не допускать ситуаций, которые могут закончиться трагедией.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО
Важно

Вы всё еще сортируете? Тогда мы идём к вам! Как на самом деле вывозят разделенный мусор в Риге. ВИДЕО

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные
Важно

Шок! В Вецимилгрависе обнаружились русские танки с буковой Z, правда игрушечные (3)

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге
Важно

Век бы никому из водителей такого не видеть: подробности ДТП в Риге

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Бюрократия без лица: как «кукловоды» тихо переписывают законы под себя — на одном примере

Выбор редакции 16:35

Выбор редакции 0 комментариев

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

В продвигаемых Министерством культуры поправках к закону «О прессе и других средствах массовой информации» тихой сапой попытались сузить возможности СМИ информировать общество о работе государственного управления. В 7-й статье закона одним маленьким, почти незаметным движением руки, вместо слова «тайна» вписали слово «информация», пишет в "Неаткариге" публицист Бен Латковскис.

Читать
Загрузка

Как измерить расстояние в оленях? В Финляндии это уже сделали

Всюду жизнь 16:34

Всюду жизнь 0 комментариев

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Если вам кажется, что километры — скучно, финны с этим бы поспорили. В старину на севере Финляндии расстояние измеряли в особой единице под названием poronkusema.

Читать

Ездила мимо Rimi, а штрафы прислали как за парковку: рижанка в шоке

Важно 16:26

Важно 0 комментариев

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Полезной информацией поделилась в группе Ездуны на Фейсбуке водитель по имени Таня.

Читать

Седина в бороду… Иглесиаса обвиняют в очень грязных домогательствах к сотрудницам

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

82-летнего испанского певца Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии по отношению к двум его бывшим сотрудницам, сообщает испанское издание elDiario.

Читать

Сочная и сладкая? Что нам продают под видом хурмы

Важно 16:16

Важно 0 комментариев

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

С наступлением поздней осени на прилавках латвийских рынков и супермаркетов появляется зимнее лакомство — хурма. Сладкие плоды красивого оранжевого цвета мгновенно привлекают внимание покупателей, отдающих предпочтение этому сочному и полезному фрукту, богатому витаминами, так необходимыми в зимний период. Однако, пробуя хурму, многие сталкиваются с вяжущим вкусом, который способен испортить впечатление от фрукта. Далеко не всем известно, как правильно выбрать плоды среди многообразия сортов.

Читать

Невероятно! Масло по 99 центов: молочные продукты резко подешевели

Выбор редакции 16:05

Выбор редакции 0 комментариев

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Цены на сливочное масло и сыр в Латвии за последний месяц заметно пошли вниз - в отдельных магазинах пачка масла продаётся за 0,99 евро, а килограмм сыра - примерно за 5 евро, сообщает Latvijas Radio.

Читать

«Даже один градус» решает: как реально снизить счета за тепло

Новости Латвии 15:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Большинство жителей Латвии начали экономить из-за роста счетов за отопление. Согласно опросу банка Citadele, 67% респондентов планируют ограничить повседневные расходы, чтобы справиться с коммунальными платежами. Эксперты отмечают, что часть затрат можно сократить за счёт простых и недорогих решений.

Читать