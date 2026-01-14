Полиция предупреждает! Санки на прицепе у автомобиля смертельно опасны

В правоохранительных органах подчёркивают, что такие «развлечения» нельзя считать безобидной зимней забавой. Даже при небольшой скорости водитель не способен полностью контролировать ситуацию. Резкое торможение, занос, техническая неисправность автомобиля или неожиданное препятствие могут привести к тяжёлым травмам или гибели людей.

Полиция напоминает, что в Латвии уже были трагические случаи, связанные с подобным безответственным поведением. Несколько лет назад 14-летняя девочка, катавшаяся за автомобилем на мешке с камерой и матрасом, на повороте была выброшена и получила смертельные травмы. В другом случае в Риге автомобиль, тянувший санки и надувной круг с несколькими людьми, съехал с дороги и врезался в дерево. Тогда погибла подросток, ещё три человека получили травмы.

В Государственная полиция Латвии подчёркивают, что дети не способны объективно оценивать риски и принимать ответственные решения. Вся ответственность за их безопасность лежит на взрослых.

«Безопасность детей - это не развлечение», - напоминают в полиции, призывая родителей и других взрослых не допускать ситуаций, которые могут закончиться трагедией.