«Если бы я был мэром Резекне, праздновал бы 16 марта»: фантазии Хелманиса

Редакция PRESS 13 января, 2026 20:44

Важно 0 комментариев

LETA

Мэр Огре Эгилс Хелманис («Национальное объединение»), который находится на больничном с августа прошлого года, тем не менее активно проявляет себя в социальных сетях, особенно комментируя события большой политики. Сегодня глава самоуправления Огре решил "примерить" роль мэра Резекне — этот пост занимает Александр Барташевич. Хелманиса возмутило то, что Барташевич обращается к жителям города не только на латышском, но и на русском языке.

В программе TV24 Kārtības rullis Хелманис дал развернутый ответ на тему - "если бы я был мэром Резекне":

"Если бы я был мэром Резекне, не обращался бы к своим избирателям на русском языке, праздновал бы 18 ноября, 4 мая, 16 марта, Резекне подобрал бы город-побратим на Украине, помог бы с гуманитарными грузами городу-побратиму Украины в борьбе с оккупантами.

Рыба гниет с головы. В стране принята концепция национальной безопасности, которая предполагает перестать транслировать на русском языке общественные СМИ и перестать поддерживать коммерческие СМИ на русском языке. А правительство как-будто этого не замечает и игнорирует, поэтому разные «Александры» используют русский язык, обращаясь к своим избирателям. Только с жесткой позицией можно изменить такую ситуацию, но мы привыкли бороться с последствиями, а не с причинами.

Оккупанты используют русский язык как оружие гибридной войны, поэтому к нему нужно относиться с высшей степенью ответственности. Я в свое время учился в России. Мои любимые писатели - Федор Достоевский и Лев Толстой, я изучал работы русского философа Бердяева, из ДДТ Юрий Шевчук - мой любимый певец, а также Гребенщиков и Макаревич. Но так получилось, что все они активно выступают против войны, не скрывают своего отношения.

Правительство должно с уважением объяснить русскоговорящей общине, что теперь это важно делать. Мы можем быть единой нацией, если у этой нации единые основы, что мы осуждаем войну, уважаем жертвы, которые понес латвийский народ, вспоминаем вместе высланных, расстрелянных в Лестене, вспоминаем латвийских партизан, легионеров, всех тех, кто сражался за свободную и независимую Латвию. Это фундамент, на котором мы можем строить единую Латвийскую нацию".

