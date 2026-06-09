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Врач, лишенный сертификата за критику коллег в связи со смертью мальчика от дифтерита, проиграл суд

© LETA 9 июня, 2026 12:10

Новости Латвии 0 комментариев

Административный районный суд отклонил ходатайство врача Эдгара Медниса об отмене решения Министерства здравоохранения об аннулировании его врачебных сертификатов.

Сертификаты врача были аннулированы после того, как Меднис, в связи со смертью невакцинированного мальчика от дифтерии, публично раскритиковал медиков и высказал предположения, что ребенка могли неправильно лечить.

Суд пришел к выводу, что профессиональная деятельность врача неотделима от этических норм и что к врачам в обществе предъявляются повышенные требования в отношении поведения и публичных выступлений. Хотя врач имеет право на свободу слова, оно не является абсолютным и не может использоваться для нанесения ущерба репутации коллег или подрыва доверия общества к медицинской отрасли.

Оценивая публикации, суд признал, что в них выражено личное мнение врача, однако оно изложено в форме, не соответствующей профессиональной этике. Поэтому было установлено несколько нарушений Кодекса врачебной этики Латвии, а аннулирование сертификатов признано соразмерным и обоснованным. Таким образом, суд оставил в силе решение Министерства здравоохранения об аннулировании сертификатов врача.

Решение может быть обжаловано в Административном окружном суде.

Внимание к действиям Медниса привлекло событие после смерти невакцинированного мальчика от дифтерии в Детской клинической университетской больнице, когда Меднис фактически начал обвинять в этой смерти медиков. После смерти невакцинированного мальчика Меднис в «Telegram» высказал мнение, что родители ребенка, больного дифтерией, воспользовались своими правами, закрепленными в Законе о правах пациентов, и приняли решение отказаться от дальнейшего лечения дочери, поскольку пришли к выводу, что «здоровью и жизни дочери может быть нанесен вред, как это произошло с братиком, которого, по мнению родителей, «залечили» до смерти».

Такое обращение против лечащих врачей вызвало резкую реакцию Детской больницы, которая призвала различные учреждения оценить поведение Медниса. Латвийская ассоциация педиатров попросила приостановить действие сертификата, выданного Меднису.

Государственная полиция отказалась возбуждать уголовное дело против Медниса после получения заявлений от Инспекции здравоохранения и Детской больницы о возможном очернении больницы и ее персонала. Полиция приняла такое решение, подчеркнув, что уголовная ответственность предусмотрена за клевету в отношении другого лица, а не учреждения или предприятия.

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