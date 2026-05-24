Стреляли! Возле Белого дома секретная служба застрелила человека. Что известно

© BBC 24 мая, 2026 10:19

Секретная служба США сообщила, что около часа ночи по московскому времени воскресенья неизвестный достал оружие из сумки и начал стрелять недалеко от Белого дома. Сотрудники Секретной службы застрелили его. В ходе перестрелки был ранен случайный прохожий.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на источники, нападавший — 21-летний Насир Бест, ранее уже имевший столкновения с Секретной службой.

Этот инцидент произошел меньше, чем через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором тогда присутствовал и Дональд Трамп.

О том, что они услышали десятки выстрелов вблизи Белого дома сообщили корреспонденты CNN.

Репортер телеканала ABC Селина Ван опубликовала в соцсети Х видео, на котором слышны звуки, похожие выстрелы возле Белого дома.

В посте она указала: «Я снимала видео на свой iPhone для социальных сетей с Северной лужайки Белого дома, когда мы услышали выстрелы. Казалось, что раздалось несколько десятков выстрелов. Нам было приказано бежать в зал для брифингов, где мы сейчас находимся».

Внутри Белого дома репортерам было приказано оставаться на месте, а агенты Секретной службы кричали «ложитесь» и предупреждали о «выстрелах», отмечает CNN.

Представитель Секретной службы США сообщил CNN, что ведомство расследует сообщения о выстрелах на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, что находится непосредственно за пределами комплекса Белого дома.

Источники CBS News, американского партнера Би-би-си, сообщили, что возле Белого дома было произведено от 15 до 30 выстрелов. По их словам, речь, по всей видимости, шла об одном вооруженном человеке, который приблизился к агентам Секретной службы и безуспешно открыл по ним огонь. Агенты открыли ответный огонь.

В результате столкновения два человека получили огнестрельные ранения, передает телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

CBS уточняет, что один из пострадавших — предполагаемый стрелок, а второй — вероятно, случайный прохожий, который находится в тяжелом состоянии.

Немного позже Секретная служба в официальном комментарии подтвердила, что «после 18:00 в субботу (01:00 по московскому времени, воскресенье) человек в районе 17-й улицы и Пенсильвания-авеню достал оружие из своей сумки и начал стрельбу».

По словам Секретной службы, они открыли ответный огонь, ранив подозреваемого. Его доставили в местную больницу, где позже была констатирована его смерть. Во время стрельбы также был ранен один случайный прохожий, говорится в заявлении правоохранителей.

В заявлении также уточняется, что Дональд Трамп во время инцидента находился в Белом доме. Среди сотрудников Секретной службы пострадавших нет.

Что известно про нападавшего

Как сообщили источники CNN и CBS, подозреваемый был идентифицирован как 21-летний Насир Бест, ранее он уже имел столкновения с Секретной службой, в том числе в июне 2025 года, когда перегородил подъездную дорогу к Белому дому.

Как пишут американские СМИ со ссылкой на источники, спустя месяц Секретная служба вновь арестовала Беста после того, как он попытался въехать на подъездную дорогу к комплексу Белого дома. После этого судья вынес постановление, обязывающее его не приближаться к территории Белого дома.

В ходе расследования этих инцидентов в прошлом году следователи обнаружили, что Бест публиковал в социальных сетях различные заявления, в том числе утверждая, что он является «настоящим» Усамой бен Ладеном, а также по крайней мере один пост, свидетельствующий о его желании причинить вред Дональду Трампу, пишет CNN со ссылкой на источник.

При этом как отмечает телеканал со ссылкой на источники в правоохранительных органах, полиция ранее не сталкивалась с тем, чтобы подозреваемый вел себя агрессивно или применял оружие.

Последние примерно 18 месяцев Бест проживал в Вашингтоне, округ Колумбия, отмечает CBS.

Попытки покушения на Трампа

Этот инцидент произошел меньше чем через месяц после стрельбы на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором тогда присутствовал Дональд Трамп.

В конце апреля в фойе отеля Washington Hilton, где в бальном зале этажом ниже проходил ужин Ассоциации корреспондентов в Белом доме, раздались выстрелы.

Президент, первая леди Мелания Трамп и вице-президент были срочно выведены из зала сотрудниками безопасности.

По словам официальных лиц, сотрудники служб безопасности вступили в перестрелку с предполагаемым нападавшим и обезвредили его. Полиция сообщила, что при нем были два огнестрельных оружия, а также ножи.

Устроившим нападение оказался 31-летний Коул Томас Аллен, позднее ему были предъявлены предъявлены обвинения в покушении на убийство президента США, нападении на федерального сотрудника с применением оружия, а также перевозку оружия через границу штата с целью совершения тяжкого преступления.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2024 года пережил несколько попыток покушения.

 

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года
«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов
Не знаешь госязыка — хоть ложись да помирай: переводим инструкцию РД на случай атаки дронов

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!
Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Настоящий разгром: Латвия — Великобритания — 6:0!

Латвийская мужская хоккейная сборная в шестом матче на чемпионате мира в Цюрихе после первого периода уверенно побеждала сборную Великобритании - 3:0.

НВС завершили поиски обломков дрона в озере Дридзис; каков результат?

Национальные вооружённые силы (НВС) завершили поисковые работы на озере Дридзис в Комбульской волости Краславского края, где утром в субботу упал и взорвался дрон, о чём агентству LETA сообщил представитель НВС Роберт Скраучс.

«Жизнь продолжается, мы не сидим в подвалах»: жители Латгалии — о дронах и тревогах

Довольно оживлённая дискуссия возникла на платформе "Тредс" в связи с постом жительницы Латгалии.

Так и без сельхозугодий можно остаться: почему они могут попасть в руки иностранцев

Латвийские земельные угодья в будущем могут перейти в руки иностранных инвесторов, заявил председатель правления Латвийской ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Роланд Фелдманис. Ситуация в отрасли становится всё более драматической из-за резкого роста цен на минеральные удобрения и введения Еврокомиссией дополнительных "климатических налогов", сообщают 360TV Ziņas.

«Утратившим чувство меры поясняю»: Шуваев о своей пенсии в 34 года

Вопросы главе парламентской фракции "Прогрессивных" Андрису Шуваеву на тему того, откуда у него взялась пенсия, задавал в соцсети не только депутат Рижской думы Эрик Стендзениекс. Постов на эту тему было немало, так что Шуваев, по всей видимости, не мог не принять их во внимание. И решил ответить критикам и просто любопытным.

В Латвии проведена уникальная операция. «Описано всего около 200 случаев»: хирург Гаврилин

Врачам Рижской восточной клинической университетской больницы (RAKUS) удалось помочь молодой пациентке с чрезвычайно редкой патологией спинного мозга — грыжей спинного мозга. В медицине описано всего несколько сот таких случаев по всему миру. Операция прошла успешно, и пациентка теперь может продолжать работать и заботиться о своей маленькой дочери, сообщает LSM со ссылкой на LTV.

Брал деньги за ремонт и присвоил 70 тысяч евро: суд рассмотрит дело в конце года

Уголовное дело, по которому мужчина обвиняется в том, что выманил у людей свыше 70 тысяч евро, обещая выполнить ремонтные работы, Рижский городской суд начнёт рассматривать 14 декабря, как выяснило агентство LETA. 

