Воюем? Страны Балтии — одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году

© LETA 7 октября, 2025 11:40

Новости Латвии 0 комментариев

По доходам от экспорта в Россию на душу населения Эстония в 2024 году заняла третье место в мире (693 евро на человека), а Латвия - четвертое (557 евро на человека). В 2024 году доходы Латвии от экспорта в Россию на одного жителя были в 7,3 раза больше, чем у Китая.

Данные о внешней торговле всех стран мира собирает и публикует такая международная организация, как Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD).

Однако некоторые государства-члены ООН с ней не сотрудничают и не предоставляют свои данные, например, Северная Корея.

Тем не менее, если все остальные страны предоставляют статистику своей торговли с Северной Кореей, можно рассчитать ее экспорт и импорт по всем товарным группам, используя "зеркальные данные", то есть данные, поданные другими странами.

С 2022 года информацию о внешней торговле России можно получить только из статистики, поданной другими странами-членами UNCTAD.

Известно, что 50% всего экспорта в Россию приходится на Китай (более 100 млрд евро и в 2023-м, и в 2024-м годах), однако это составляет лишь около 3% общего экспорта Китая.

Для России импорт из Китая крайне важен, но для Китая экспорт в Россию не имеет решающего значения.

Абсолютным лидером экспорта в Россию в 2024 году была Беларусь - по приблизительным оценкам, ее доходы от этого экспорта составляли не менее 2000 евро на одного жителя.

На втором месте Армения (949 евро), на третьем - Эстония (693 евро), на четвертом - Латвия (557 евро), на пятом - Казахстан (428 евро).

В первую десятку также вошли ОАЭ (396 евро), Швейцария (259 евро), Литва (220 евро), Бельгия (202 евро) и Гонконг (185 евро).

Значительные доходы от экспорта в Россию получили также Грузия (164 евро), Сербия (135 евро), Ирландия (134 евро), Нидерланды (133 евро), Киргизстан (125 евро), Узбекистан (114 евро), Австрия (108 евро), Азербайджан (107 евро) и Венгрия (101 евро).

(Dienas Bizness)

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Загрузка

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле "Škoda", сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

