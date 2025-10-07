Воюем? Страны Балтии — одни из крупнейших экспортеров в Россию в прошлом году

Данные о внешней торговле всех стран мира собирает и публикует такая международная организация, как Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (UNCTAD).

Однако некоторые государства-члены ООН с ней не сотрудничают и не предоставляют свои данные, например, Северная Корея.

Тем не менее, если все остальные страны предоставляют статистику своей торговли с Северной Кореей, можно рассчитать ее экспорт и импорт по всем товарным группам, используя "зеркальные данные", то есть данные, поданные другими странами.

С 2022 года информацию о внешней торговле России можно получить только из статистики, поданной другими странами-членами UNCTAD.

Известно, что 50% всего экспорта в Россию приходится на Китай (более 100 млрд евро и в 2023-м, и в 2024-м годах), однако это составляет лишь около 3% общего экспорта Китая.

Для России импорт из Китая крайне важен, но для Китая экспорт в Россию не имеет решающего значения.

Абсолютным лидером экспорта в Россию в 2024 году была Беларусь - по приблизительным оценкам, ее доходы от этого экспорта составляли не менее 2000 евро на одного жителя.

На втором месте Армения (949 евро), на третьем - Эстония (693 евро), на четвертом - Латвия (557 евро), на пятом - Казахстан (428 евро).

В первую десятку также вошли ОАЭ (396 евро), Швейцария (259 евро), Литва (220 евро), Бельгия (202 евро) и Гонконг (185 евро).

Значительные доходы от экспорта в Россию получили также Грузия (164 евро), Сербия (135 евро), Ирландия (134 евро), Нидерланды (133 евро), Киргизстан (125 евро), Узбекистан (114 евро), Австрия (108 евро), Азербайджан (107 евро) и Венгрия (101 евро).

(Dienas Bizness)