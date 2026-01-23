Восьмиметровые волны и улицы под водой: шторм прошёлся по всему Средиземноморью

На Мальте утро вторника началось не с кофе. По прибрежным городам — Марсаскала, Слиема, Бирзеббуджа — ударили сильный ветер и высокие волны. Деревья лежали поперёк улиц, фасады зданий получили повреждения, а море выглядело так, будто решило выйти на сушу.

Whoahh! Cirò Marina, in Calabria, Italy getting battered by Storm Harry....



Nicodemo Amorusopic.twitter.com/73ufZPJGEE — Volcaholic (@volcaholic1) January 21, 2026

На итальянском острове Липари ситуация была не спокойнее. Огромные волны обрушивались прямо на набережную, из-за чего пришлось закрывать участки побережья и отменять лодочные рейсы. Остров на несколько часов оказался почти отрезанным.

Чуть севернее стихия показала ещё одну сторону. На Корсике за сутки выпало более 200 миллиметров дождя. Реки вышли из берегов, вода залила низины, а привычные пейзажи острова превратились в бурные потоки.

В Каталонии шторм добрался до пляжей. Волны высотой до шести метров били по побережью, а проливные дожди затопили улицы Жироны. Это стало финальной точкой недели, в которой Средиземное море явно было не в отпускном настроении.

Несколько дней — и сразу несколько стран.

Море, которое обычно ассоциируется со спокойствием, напомнило, что иногда оно умеет быть совсем другим.





