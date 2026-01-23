Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Восьмиметровые волны и улицы под водой: шторм прошёлся по всему Средиземноморью

Редакция PRESS 23 января, 2026 12:26

Всюду жизнь 0 комментариев

Средиземное море на этой неделе выглядело совсем не курортно. Шторм Харри прошёлся сразу по нескольким странам — и оставил после себя затопленные улицы, сорванные деревья и волны высотой с многоэтажный дом.

На Мальте утро вторника началось не с кофе. По прибрежным городам — Марсаскала, Слиема, Бирзеббуджа — ударили сильный ветер и высокие волны. Деревья лежали поперёк улиц, фасады зданий получили повреждения, а море выглядело так, будто решило выйти на сушу.

 

На итальянском острове Липари ситуация была не спокойнее. Огромные волны обрушивались прямо на набережную, из-за чего пришлось закрывать участки побережья и отменять лодочные рейсы. Остров на несколько часов оказался почти отрезанным.

Чуть севернее стихия показала ещё одну сторону. На Корсике за сутки выпало более 200 миллиметров дождя. Реки вышли из берегов, вода залила низины, а привычные пейзажи острова превратились в бурные потоки.

В Каталонии шторм добрался до пляжей. Волны высотой до шести метров били по побережью, а проливные дожди затопили улицы Жироны. Это стало финальной точкой недели, в которой Средиземное море явно было не в отпускном настроении.

Несколько дней — и сразу несколько стран.
Море, которое обычно ассоциируется со спокойствием, напомнило, что иногда оно умеет быть совсем другим.
 
 
 

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат
Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Хоккеист Родриго Аболс сломал ногу и теперь на Олимпиаду не поедет

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Просыпаешься ночью? Когда пора насторожиться?

Азбука здоровья 14:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Оценить целесообразность реализации: страны Балтии взялись за ревизию Rail Baltica

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Латвия выразила солидарность с Данией: Силиня

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Это фейк! Секретного сайта с подарками от Drogas не существует — предупреждает торговая сеть

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

