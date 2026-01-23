Расходы на тепло станут бременем: Валайнис созывает срочное заседание Кризисного центра

Министр поручил Минэкономики связаться с ГКЦЭ, чтобы как можно скорее было созвано внеочередное заседание.

Валайнис подчеркивает, что, по информации АО "Rīgas siltums", в этом году январь в Латвии был самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за последние 30 лет с момента существования предприятия. Это напрямую повлияло на потребление теплоэнергии и приведет к существенно более крупным счетам за отопление для домашних хозяйств.

По мнению Валайниса, в таких условиях необходимы скоординированные действия на государственном уровне, которые обеспечит созыв внеочередного заседания ГКЦЭ.

Стремительно возросшее платежное бремя вызывает серьезные опасения относительно возможностей жителей расплатиться за коммунальные услуги в эти зимние месяцы, считает Валайнис.

По его мнению, формат внеочередного заседания ГКЦЭ является соответствующим, чтобы не только оперативно оценить ситуацию, но и одновременно принять решения о мерах поддержки по снижению финансовой нагрузки на домохозяйства.