Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 23. Января Завтра: Grieta, Strauta
Доступность

Расходы на тепло станут бременем: Валайнис созывает срочное заседание Кризисного центра

Редакция PRESS 23 января, 2026 12:37

Важно 0 комментариев

LETA

Учитывая низкую температуру воздуха этой зимой и то, что существенно растут расходы на отопление для домашних хозяйств, министр экономики Виктор Валайнис (СЗК) предлагает немедленно созвать внеочередное заседание Государственного кризисного центра по энергетике (ГКЦЭ), чтобы найти эффективные решения для поддержки жителей, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве экономики.

Министр поручил Минэкономики связаться с ГКЦЭ, чтобы как можно скорее было созвано внеочередное заседание.

Валайнис подчеркивает, что, по информации АО "Rīgas siltums", в этом году январь в Латвии был самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за последние 30 лет с момента существования предприятия. Это напрямую повлияло на потребление теплоэнергии и приведет к существенно более крупным счетам за отопление для домашних хозяйств.

По мнению Валайниса, в таких условиях необходимы скоординированные действия на государственном уровне, которые обеспечит созыв внеочередного заседания ГКЦЭ.

Стремительно возросшее платежное бремя вызывает серьезные опасения относительно возможностей жителей расплатиться за коммунальные услуги в эти зимние месяцы, считает Валайнис.

По его мнению, формат внеочередного заседания ГКЦЭ является соответствующим, чтобы не только оперативно оценить ситуацию, но и одновременно принять решения о мерах поддержки по снижению финансовой нагрузки на домохозяйства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве
Важно

Жильцы выбегали на мороз раздетые, в тапочках: пожар на Саркандаугаве

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном
Важно

Девушки, носите с собой электрошокер! Жители Кенгарагса предупреждают о неладном (1)

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю
Важно

Циклоны несут Латвии снегопады и ледяной дождь: обновлённый прогноз на неделю

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хоккеист Родриго Аболс сломал ногу и теперь на Олимпиаду не поедет

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Латвийский хоккеист Родриго Аболс сломал правую лодыжку в матче НХЛ, сообщают спортивные СМИ.

Читать
Загрузка

Будете смеяться, но мои соседи — взрослые люди: Бранте засветила домовой чат

Важно 14:31

Важно 0 комментариев

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Правозащитник Иева Бранте опубликовала на всеобщее обозрение соседский чат дома, в котором она живет.

Читать

Просыпаешься ночью? Когда пора насторожиться?

Азбука здоровья 14:29

Азбука здоровья 0 комментариев

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Если ты больше не ребёнок, который спит «как убитый» до утра, есть плохая новость: идеальный непрерывный сон — скорее исключение, чем правило. Просыпаться ночью — нормально. Вопрос только в том, сколько раз.

Читать

Оценить целесообразность реализации: страны Балтии взялись за ревизию Rail Baltica

Новости Латвии 14:18

Новости Латвии 0 комментариев

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Государственный контроль совместно с высшими ревизионными органами Эстонии и Литвы начал проверку целесообразности реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica", сообщили агентству ЛЕТА в Госконтроле.

Читать

Латвия выразила солидарность с Данией: Силиня

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Диалог и единство - правильный подход к разрешению разногласий между союзниками, заявила агентству ЛЕТА премьер-министр Эвика Силиня после внеочередного заседания Евросовета.

Читать

Это фейк! Секретного сайта с подарками от Drogas не существует — предупреждает торговая сеть

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

В последние дни в Facebook быстро распространяется мошенническая схема, использующая название компании «Drogas». Сценарий, придуманный мошенниками: женщина обнаруживает секретный сайт, где ей нужно заполнить анкету, чтобы получить различные бонусы от производителей косметики и средств по уходу за телом. Адрес сайта указан в комментариях ниже — он ведет к анкете, где ей нужно ввести свои данные, сообщает TV3.

Читать

Дело о 11 383 евро за ремонт троллейбуса: всё повесят на водителя Ларису или как?

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Штраф в размере 11,4 тысячи евро за аварию троллейбуса, наложенный на его водителя Ларису, является несоразмерно высоким, считают депутаты Рижской думы, в то время как владелец троллейбуса «Rīgas satiksme» выражает готовность договориться с водителем троллейбуса о другой сумме штрафа, пишет Марис Краутманис в «Неаткариге».

Читать