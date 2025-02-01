«Важнее всего цифра в таблице»: принятый новый закон оказался совершенно бессмысленным

В то же время эти ароматизаторы свободно доступны в торговле - любой может их купить и добавить в нейтральную жидкость.

Об этом - в посте Ливы в соцсети "Х":

"Если вам когда-нибудь ваша работа кажется бессмысленной, вспомните, сколько ресурсов и человеко-часов было вложено, чтобы разработать законопроект, запрещающий электронные сигареты с ароматами (но не запрещающий продавать отдельно сигареты и ароматы)".

В дискуссию вступили комментаторы и стали делиться информацией:

- Я тут вчера поговорила с одним любителем подымить. Все, кому не лень, заказывают их в интернете из соседних стран в пакомат и живут, не зная горя.

- Я слышал версию, что это было не ради здоровья, а это были изменения, пролоббированные торговцами вейпами, чтобы еще больше зарабатывать, торгуя двумя продуктами. Или же замысел был, но в результате получилось - как всегда.

- Они же понимают, во сколько несобранных налогов обойдется реальный запрет. Им плевать на молодежь, важнее всего цифра в таблице.

- Есть еще люди на заводе BMW, которые устанавливают рычаги включения поворотников.

- После этого закона и продажи с 20-летнего возраста у меня всплывает в памяти фильм "Идиократия".

- Видишь ли, в цивилизованных странах, например, в Новой Зеландии, вейпы продают в аптеках как заменители обычных сигарет. В нашей стране правительство лоббирует производителей сигарет, у которых последние 10 лет дела больше не идут блестяще.

- Вот в такой стране идиотов мы живем. Как говорится, наилучшая сделка - это тогда, когда один о другом думает, что нае...ли.