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В Венгрии решением парламента запрещены гей-парады

Euronews 19 марта, 2025 10:13

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Парламент Венгрии проголосовал за запрет "парада гордости" 136 голосами при 27 воздержавшихся. Проект поправок к закону были представлен в понедельник утром, а во второй половине дня было проголосовано ходатайство об исключительной процедуре, позволяющей провести голосование о запрете гей-парада во вторник.

Предложение также включает возможность для полиции использовать программное обеспечение для распознавания лиц для идентификации участников, в частности, на основе закона 2015 года, который партия Фидес — Венгерский гражданский союз (Fidesz) в то время оправдывала международным сотрудничеством с преступностью, борьбой с терроризмом и растущей проблемой подделки документов, пишет газета.

Следует отметить, что закон Европейского союза об искусственном интеллекте запрещает использование систем распознавания лиц, за исключением случаев террористической угрозы, но следует добавить, что закон 2015 года также предусматривал возможность использования этой системы для наблюдения за людьми на демонстрациях.

Проект о запрете прайда предполагает запрет мероприятия путем внесения поправок в закон о собраниях по соображениям защиты детей. Мате Хегедус, пресс-атташе мероприятия, сказал венгерскому изданиюTelex, что "в данный момент это не защита детей, это фашизм, прайд - движение, которое не может быть запрещено".

Согласно поправке, "запрещается проводить митинг, нарушающий запрет, установленный законом о защите детей". Fidesz ссылается на пункт Закона о защите детей, который гласит, что "запрещено предоставлять порнографический контент детям до восемнадцати лет, а также контент, изображающий сексуальность ради нее самой, пропагандирующий или демонстрирующий отклонение от идентичности пола по рождению, смену пола или гомосексуальность".

Согласно измененному закону, как организаторы, так и участники запрещенного собрания совершают преступление, при этом минимальный штраф по Закону о преступлениях составляет 6500 форинтов (16 евро), а максимальный - 200 000 форинтов (500 евро). Авторы проекта уточнили, что наложенные штрафы не могут быть заменены общественными работами или тюремным заключением за правонарушение, а вырученные средства должны быть использованы для защиты детей. Также было оговорено, что если нарушитель не выплатит штраф в течение 30 дней после вступления решения в законную силу, то он будет взыскан в виде налогов.

В комментарии для Euronews еврокомиссар по вопросам равных возможностей и гуманитарной помощи Хаджи Лахбиб заявил, что считает, что никто в Европейском союзе или где-либо еще в мире не должен скрывать, кого он действительно любит.

"Решение о запрете прайда в Будапеште в этом году - это не просто запрет на проведение марша, это запрет на фундаментальные права, попирание свободы, достоинства и прав человека, которое не должно обсуждаться. Свобода слова и мирных собраний - это фундаментальные европейские ценности, которые должны быть сохранены и гарантированы для всех и каждого. Мы поддерживаем ЛГБТИК+ сообщество в Венгрии и за ее пределами. Равенство не подлежит обсуждению".

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