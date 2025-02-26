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В Сейме обнаружили спокойно работающую в Латвии российскую торговую сеть

Редакция PRESS 26 февраля, 2025 08:00

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Иногда депутаты изучают "работу на местах. На сей раз депутаты Сейма на выездном заседание ознакомились с работой  Продовольственно–ветеринарной службы (ПВС). Повышенный интерес парламентария Яниса Витенбергса вызвали магазины Mere. Может быть потому,  что экс-министр экономики - член Нацобъединения.

Дело в том, что несмотря на нейтральное название латвийской сети, сам бренд принадлежит российской сети "Светофор", с идеологией "жесткого ритейла", когда товары раскладываются в торговых залах прямо на палетах в упаковке и персонал фактически сведен к кассирам и грузчикам. Корзин для товара нет, только тележки.

Практика — критерий истины, и владелец Сергей Шнайдер в 2024 году с капиталом в 1,4 миллиарда долларов вошел в число самых богатых россиян.

Его магазины — общим числом около 3000 — работают как в государствах среднего уровня развития — Балтии, Румынии, Сербии, Китае, так и во вполне богатых странах, как Германия. Тамошние ритейлеры типа Aldi и Lidl не воспринимают россиян как угрозу. В нашей стране, разумеется, восприятие иное…

ПВС пояснила Я. Витенбергсу, что в Латвии 16 магазинов торговой сети Mere. Как и другие предприятия, участвующие в обороте продовольствия, они регулярно проверяются.

В 2024 году в магазинах этой сети ПВС провела 51 проверку, в том числе в восьми случаях были проверены поступающие от потребителей жалобы.

Чаще всего при проверках в Риге, Даугавпилсе, Лиепае выявлялись нарушения, связанные с соблюдением гигиенических требований, хранением несоответствующих продуктов питания, не соблюденными сроками годности товаров, а также нарушения, связанные с маркировкой и отслеживанием продуктов, в том числе проблемы с сопроводительными документами. В пяти случаях нарушения были настолько серьезными, что было принято решение о применении штрафа.

В случаях, когда выявлены такие нарушения, которые связаны с безопасностью продуктов питания (например, несоблюдение сроков годности, условий хранения), ПВС поручила изъять продукты из торговли.

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