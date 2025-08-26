Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Риге заметно подорожает вода: когда и на сколько?

© LETA 26 августа, 2025 08:37

Важно 0 комментариев

Проект тарифа на услуги водоснабжения SIA «Rīgas ūdens» представлен в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ). Он предусматривает повышение тарифа на 14,1% или 0,33 евро за кубометр без налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 декабря 2025 года, говорится в сообщении «Rīgas ūdens», опубликованном на бирже Nasdaq Riga.

Как сообщает «Rīgas ūdens», повышение тарифов необходимо для восстановления и обслуживания городских водопроводных и канализационных сетей, значительная часть которых уже превысила запланированный срок эксплуатации.

В сообщении Rīgas ūdens говорится, что действующий тариф на водоснабжение и водоотведение в Риге составляет 2,34 евро за кубометр без НДС, и он больше не в состоянии покрыть все расходы, необходимые для обновления городской водопроводной и канализационной сети.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водного хозяйства необходимо срочно увеличить интенсивность работ по содержанию и капитальному ремонту городских сетей — в Риге в настоящее время 35% канализационных и 29% водопроводных трубопроводов превышают свой плановый срок эксплуатации.

С 1 декабря тариф предлагается установить на уровне 2,67 евро за кубометр без НДС. Это на 0,33 цента больше, чем сейчас, и ориентировочно увеличит ежемесячные расходы одного домохозяйства в многоквартирном доме на 2,6 евро, что составляет менее 1% от среднего дохода домохозяйства, подчёркивает «Rīgas ūdens».

В проекте тарифа на водопользование, представленном на рассмотрение, планируется направить средства, полученные от повышения тарифа, на реконструкцию городской сети.

Оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Согласно опубликованной компанией информации, из-за переоценки активов компания работала с убытком в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году.

«Rīgas ūdens» предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и на нескольких территориях Рижского района – Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском самоуправлениях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.

Из-за вето Навроцкого Польша не сможет оплачивать Starlink для Украины

Мир 09:25

Мир 0 комментариев

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украины, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украины, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

Читать
Загрузка

Абу Мери отзывает свою кандидатуру на пост председателя «Единства»

Важно 09:20

Важно 0 комментариев

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Читать

Балтийское море стало «озером НАТО»: Ненашева на конференции агитировала на борьбу с российским теневым флотом

Выбор редакции 09:15

Выбор редакции 0 комментариев

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Читать

Так всё-таки Тимму довели до самоубийства? Рижская прокуратура возобновила дело

Важно 09:09

Важно 0 комментариев

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Читать

Тяжелая авария на Вентспилсском шоссе: движение ограничено (ВИДЕО)

Важно 09:05

Важно 0 комментариев

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Читать

«Ирландия против ирландцев, но за мигрантов»: ситуация на Зелёном острове глазами консерваторов из США

Мир 08:58

Мир 0 комментариев

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Читать

Россия выходит из Европейской конвенции против пыток

Важно 08:53

Важно 0 комментариев

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Читать