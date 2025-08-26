В Риге заметно подорожает вода: когда и на сколько?

Как сообщает «Rīgas ūdens», повышение тарифов необходимо для восстановления и обслуживания городских водопроводных и канализационных сетей, значительная часть которых уже превысила запланированный срок эксплуатации.

В сообщении Rīgas ūdens говорится, что действующий тариф на водоснабжение и водоотведение в Риге составляет 2,34 евро за кубометр без НДС, и он больше не в состоянии покрыть все расходы, необходимые для обновления городской водопроводной и канализационной сети.

Для обеспечения бесперебойности предоставления услуг водного хозяйства необходимо срочно увеличить интенсивность работ по содержанию и капитальному ремонту городских сетей — в Риге в настоящее время 35% канализационных и 29% водопроводных трубопроводов превышают свой плановый срок эксплуатации.

С 1 декабря тариф предлагается установить на уровне 2,67 евро за кубометр без НДС. Это на 0,33 цента больше, чем сейчас, и ориентировочно увеличит ежемесячные расходы одного домохозяйства в многоквартирном доме на 2,6 евро, что составляет менее 1% от среднего дохода домохозяйства, подчёркивает «Rīgas ūdens».

В проекте тарифа на водопользование, представленном на рассмотрение, планируется направить средства, полученные от повышения тарифа, на реконструкцию городской сети.

Оборот «Rīgas ūdens» в прошлом году составил 76,336 млн евро, что на 0,1% меньше, чем в 2023 году. Согласно опубликованной компанией информации, из-за переоценки активов компания работала с убытком в размере 18,275 млн евро по сравнению с прибылью в 2023 году.

«Rīgas ūdens» предоставляет услуги городского водоснабжения в Риге и на нескольких территориях Рижского района – Адажском, Ропажском, Марупском и Кекавском самоуправлениях, а также услуги по сбору и очистке сточных вод. Единственным владельцем предприятия является Рижское самоуправление.