Банк Латвии повысил прогноз инфляции

В свою очередь прогноз среднегодовой инфляции на 2026 год увеличен с прогнозировавшихся в июне 2,1% до 3,2%, а прогноз на 2027 год - с 2,8% до 2,9%. В 2028 году БЛ прогнозирует инфляцию в размере 3,6%.

Как указывает БЛ, дальнейшее восстановление экономики будет стимулироваться инвестициями, продолжающимся ростом частного потребления и экспортом.

В связи с тем, что данные по инфляции превысили июньские прогнозы, а зарплаты растут быстрее, чем ожидалось ранее, БЛ повысил прогноз инфляции на 2025 год до 3,9%.

Согласно оценкам центрального банка, повышающими инфляцию факторами являются более сильный рост зарплат, пересмотр административно регулируемых тарифов и решения правительства, в том числе о повышении акцизов.

БЛ также отметил, что, согласно последним прогнозам Европейского центрального банка (ЕЦБ), и инфляция, и экономический рост в еврозоне в следующем году будут несколько выше, чем прогнозировалось ранее. Инфляция в еврозоне составит 2,1% в этом году и снизится до 1,9% в 2026 году.

Замедление темпов роста обусловлено падением цен на энергоносители, которое продолжится в 2027 году, в то время как инфляция достигнет среднесрочного целевого уровня инфляции в 2% в 2028 году.

Как указал БЛ, такое развитие событий позволило совету ЕЦБ 18 декабря вновь не менять ключевые процентные ставки.