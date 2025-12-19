«Использовано 94%»: вакцина от гриппа стала дефицитом

Несмотря на напоминания медиков о том, что вакцинация остается самой эффективной защитой от гриппа, запасов практически не осталось. По словам Венедиктовой, вакцины для групп риска — пожилых людей, пациентов с хроническими заболеваниями, беременных и маленьких детей — уже полностью израсходованы.

В конце недели в Латвию поступили дополнительные 6000 доз вакцины против гриппа. В настоящее время они распределяются в Риге, а дальнейшие поставки запланированы до начала января, чтобы медицинские учреждения, оформившие заказы, получили дополнительные объемы. Однако до стабилизации ситуации еще далеко.

SPKC рекомендует жителям, которые планируют сделать прививку, уже сейчас связаться со своим семейным врачом и уточнить, доступна ли вакцина и когда возможна вакцинация. Это особенно актуально на фоне роста заболеваемости.

9 декабря в Латвии официально началась эпидемия гриппа. Заболеваемость быстро увеличивается, зафиксирован первый смертельный случай в этом сезоне. В ряде больниц введены ограничения на посещение пациентов, а врачи призывают людей с симптомами инфекции оставаться дома и по возможности использовать дистанционные консультации.

В SPKC подчеркивают, что вакцинация эффективна и во время эпидемии, поскольку иммунитет формируется в течение 10–14 дней, а распространение гриппа обычно продолжается до весны. Для снижения риска заражения жителей призывают избегать массовых мероприятий, регулярно проветривать помещения, соблюдать гигиену и использовать медицинские маски в общественных местах.