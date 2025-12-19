Суд подтвердил законность отстранения мэра Резекне

Барташевич утверждал, что его отстранение было частью политической кампании против Резекненского самоуправления и его лично. Суд первой инстанции ранее эти доводы не поддержал, а теперь их отклонила и апелляция. Решение может быть обжаловано в Сенате в течение месяца.

В министерстве ранее поясняли, что мэр был отстранен за существенные и систематические нарушения при руководстве думой и организации исполнения муниципального бюджета. По оценке министра, председатель думы не предоставлял достоверную, сопоставимую и полную информацию о финансовом положении самоуправления и ходе исполнения бюджета, что свидетельствовало о неспособности исполнять обязанности.

Государственный контроль в ходе ревизии дал отрицательное заключение по бюджету Резекне на 2023 год. Аудит выявил недостаточную оценку реальной финансовой ситуации, необоснованную надежду на привлечение финансирования, а также раздробленность процессов бюджетного управления и бухгалтерского учета.

Несмотря на информацию о нехватке средств, контрольный показатель расходов, установленный на уровне 2022 года, был дополнительно снижен на 8%. В результате бюджет 2023 года был утвержден без обеспечения расходов как минимум на три месяца и без планирования не менее 8,68 млн евро.

Ревизия также указала на серьезные недостатки в контроле исполнения бюджета. Хотя Министерство финансов предупреждало о невозможности получения новых займов, а Центральное агентство финансов и договоров приостановило финансирование проектов ЕС минимум на 3 млн евро, бюджет не был скорректирован с учетом неполученных займов на сумму 7,77 млн евро. Это привело к искажению реальной картины дефицита.

Обжалуя распоряжение министра, Барташевич просил суд оценить его персональную ответственность за коллективные решения думы и оспаривал выводы о нарушениях при формировании и исполнении бюджета. Суд эти аргументы не принял.

При этом на муниципальных выборах 7 июня Барташевич вновь был избран в Резекненскую думу, а затем повторно утвержден в должности мэра.