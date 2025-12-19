Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суд подтвердил законность отстранения мэра Резекне

Редакция PRESS 19 декабря, 2025 15:31

Административный окружной суд признал законным отстранение мэра Резекне Александра Барташевича от должности в 2023 году, сообщает LETA. Суд отклонил апелляцию политика на распоряжение тогдашнего министра охраны окружающей среды и регионального развития Инги Берзини от 2 ноября 2023 года.

Барташевич утверждал, что его отстранение было частью политической кампании против Резекненского самоуправления и его лично. Суд первой инстанции ранее эти доводы не поддержал, а теперь их отклонила и апелляция. Решение может быть обжаловано в Сенате в течение месяца.

В министерстве ранее поясняли, что мэр был отстранен за существенные и систематические нарушения при руководстве думой и организации исполнения муниципального бюджета. По оценке министра, председатель думы не предоставлял достоверную, сопоставимую и полную информацию о финансовом положении самоуправления и ходе исполнения бюджета, что свидетельствовало о неспособности исполнять обязанности.

Государственный контроль в ходе ревизии дал отрицательное заключение по бюджету Резекне на 2023 год. Аудит выявил недостаточную оценку реальной финансовой ситуации, необоснованную надежду на привлечение финансирования, а также раздробленность процессов бюджетного управления и бухгалтерского учета.

Несмотря на информацию о нехватке средств, контрольный показатель расходов, установленный на уровне 2022 года, был дополнительно снижен на 8%. В результате бюджет 2023 года был утвержден без обеспечения расходов как минимум на три месяца и без планирования не менее 8,68 млн евро.

Ревизия также указала на серьезные недостатки в контроле исполнения бюджета. Хотя Министерство финансов предупреждало о невозможности получения новых займов, а Центральное агентство финансов и договоров приостановило финансирование проектов ЕС минимум на 3 млн евро, бюджет не был скорректирован с учетом неполученных займов на сумму 7,77 млн евро. Это привело к искажению реальной картины дефицита.

Обжалуя распоряжение министра, Барташевич просил суд оценить его персональную ответственность за коллективные решения думы и оспаривал выводы о нарушениях при формировании и исполнении бюджета. Суд эти аргументы не принял.

При этом на муниципальных выборах 7 июня Барташевич вновь был избран в Резекненскую думу, а затем повторно утвержден в должности мэра.

Тогда я попросила на 200 евро больше: девушка в шоке от результата рабочего интервью

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

Алла Пугачева выпустила новую антивоенную песню «Давай просто жить» (видео)

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Дождливая ночь и осторожные прояснения

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

