За первые шесть месяцев этого года Рижское самоуправление выплатило в виде социальных пособий 18,57 млн евро, что составляет 51% от финансирования, предусмотренного на 2026 год.
По сравнению с соответствующим периодом 2025 года финансирование, направленное на социальную помощь, выросло на 13%, или на 2,07 млн евро, хотя число получателей пособий немного сократилось.
Быстрее всего росли расходы на жилищные пособия и на поддержку семей после рождения ребенка.
В виде жилищных пособий было выплачено на 1,54 млн евро больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Как поясняют в самоуправлении, 28 февраля 2026 года вступили в силу изменения в законе о социальных услугах и социальной помощи, которые предусматривали повышенный коэффициент гарантированного минимального дохода (ГМД) для расчета жилищного пособия с 1 января по 30 апреля. Целью изменений была помощь жителям в покрытии растущих расходов на отопление.
В результате средняя сумма жилищного пособия на одного человека выросла с 701,67 евро в первом полугодии 2025 года до 814,99 евро за соответствующий период 2026 года. Для рижан расходы на жилищные пособия в целом увеличились на 1,91 млн евро.
С 1 января 2026 года пособие по рождению ребенка в Риге увеличено со 150 евро до 450 евро. Это отразилось и на данных о расходах. Финансирование, выплаченное на это пособие, выросло на 719 700 евро, а число получателей увеличилось с 1757 новорожденных в первом полугодии 2025 года до 1956 новорожденных за соответствующий период текущего года.
В этом году был повышен порог дохода для нуждающегося домохозяйства до 425 евро для первого или единственного члена семьи и 298 евро для каждого следующего члена домохозяйства. В начале года изменения вызвали значительный рост числа нуждающихся лиц, однако в последующие месяцы оно постепенно сокращалось, поскольку увеличились пенсии, минимальная заработная плата и ряд государственных пособий.
В июне среди нуждающихся лиц 45% составляли пенсионеры, 23% — лица с инвалидностью, 16% — трудоспособные взрослые и 15% — дети.
В свою очередь, порог дохода для малообеспеченного домохозяйства установлен в размере 680 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 476 евро для остальных членов.
Среди малообеспеченных лиц доминируют пенсионеры, которые в июне этого года составляли 84% от всех малообеспеченных лиц.
Как сообщили в самоуправлении, в январе 2026 года число лиц в малообеспеченных домохозяйствах существенно сократилось по сравнению с декабрем 2025 года, поскольку были изменены пороги минимального дохода. В последующие месяцы это число постепенно росло, так как часть лиц сменила статус нуждающегося домохозяйства на статус малообеспеченного домохозяйства.
Из общей суммы, выплаченной в виде социальных пособий, 15,93 млн евро выплачено рижанам, а 2,64 млн евро — украинским беженцам.
По сравнению с первым полугодием 2025 года число получателей социальных пособий сократилось на 2%, или на 464 человека, число получателей пособия по ГМД — на 896 человек, в то время как число получателей жилищного пособия осталось без изменений.
При сравнении данных за первое полугодие 2025 и 2026 годов видно, что число получателей социальных пособий больше всего сократилось среди гражданского населения Украины. В свою очередь, среди рижан число получателей социальных пособий выросло, увеличившись на 481 человека.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.