В виде жилищных пособий было выплачено на 1,54 млн евро больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Как поясняют в самоуправлении, 28 февраля 2026 года вступили в силу изменения в законе о социальных услугах и социальной помощи, которые предусматривали повышенный коэффициент гарантированного минимального дохода (ГМД) для расчета жилищного пособия с 1 января по 30 апреля. Целью изменений была помощь жителям в покрытии растущих расходов на отопление.

В результате средняя сумма жилищного пособия на одного человека выросла с 701,67 евро в первом полугодии 2025 года до 814,99 евро за соответствующий период 2026 года. Для рижан расходы на жилищные пособия в целом увеличились на 1,91 млн евро.