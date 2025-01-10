В Риге открывается выставка о Газе

На выставке будут представлены работы различного формата – фотографии, видео- и аудиозаписи, плакаты и другие информативные материалы, которые расскажут о том, что происходит в секторе Газа с точки зрения живущих там людей.

Выставку организовал Палестинский музей.

Как сообщалось, 7 октября 2023 года боевики палестинских исламистских группировок "Хамас" и "Исламский джихад" вторглись в Израиль, убив сотни израильтян. Среди жертв большинство составляли мирные жители, и лишь несколько десятков — солдаты. Террористы также захватили заложников, доставленных в сектор Газа.

Израильская армия в ответ на нападение нанесла удары по сектору Газа и провела наземную операцию, направленную на уничтожение террористической организации ХАМАС.

