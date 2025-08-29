В то же время во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом, то есть первым кварталом этого года, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, ВВП Латвии увеличился на 0,4%.

В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 19,7 млрд евро, в том числе во втором квартале - 10,54 млрд евро.

Во втором квартале 2025 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только обрабатывающая промышленность, но и строительство, торговля, сфера информационно-коммуникационных услуг. Снижение было отмечено в сфере электро-, газо- и теплоснабжения и кондиционирования воздуха, а также в сфере транспорта и хранения.

Во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добавленная стоимость увеличилась на 1,8%. В том числе добавленная стоимость в производящих отраслях выросла в целом на 2,4%, а в сферах услуг - на 1,6%.

В сельском хозяйстве за соответствующий период был рост на 1,5%. В рыбном хозяйстве был спад на 0,1%, а в лесном хозяйстве и лесозаготовках - на 8,5%.

Спад на 15,6% в отрасли добычи и переработки торфа, а также на 28% в разработке гравийно-песчаных карьеров сказался на общем снижении объемов производства в добывающей промышленности на 18,7%.

Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности выросла на 4,3%, на что повлияло увеличение в 13 из 22 подотраслей обрабатывающей промышленности. Спад наблюдался в производстве готовых металлических изделий - на 2,1%, а также в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 1,5%. В производстве продуктов питания было увеличение на 8%. В крупнейшей по удельному весу подотрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и деревянных изделий - добавленная стоимость выросла на 3,5%. Положительно на общую добавленную стоимость отрасли повлиял рост на 15,8% в производстве изделий из неметаллических минералов. В производстве химических веществ и продуктов был спад на 10,8%. Выпуск обрабатывающей промышленности увеличился на 4,1%.

Объемы производства электроэнергии, газо- и теплоснабжения и кондиционирования воздуха увеличились на 0,1%, а в водоснабжении, сборе и очистке сточных вод, сборе, обработке и размещении отходов, переработке материалов и санитарии было снижение на 5,6%.

Добавленная стоимость строительства во втором квартале 2025 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года увеличилась на 4,5%. Объемы строительства зданий за год сократились на 2,8%. Объемы инженерного строительства выросли на 27,7%, а объемы специализированных строительных работ сократились на 0,1%.

Добавленная стоимость отрасли розничной торговли снизилась на 0,4%, в том числе розничная торговля непродовольственными товарами увеличилась на 1,1%, а в розничной торговле продовольственными товарами отмечен спад на 2,1%.

Объем услуг по размещению и питанию увеличился на 3,4%, в том числе в размещении был рост на 5,8%, а в услугах общепита - на 2,2%.

Добавленная стоимость в информационно-коммуникационной отрасли за соответствующий период выросла на 3,7%, в том числе в компьютерном программировании и консультировании был рост на 6,8%, а в телекоммуникационных услугах - на 8,6%. Спад на 13,5% зафиксирован в сфере информационных услуг.

Добавленная стоимость финансово-страховой отрасли увеличилась на 4,6%. В том числе в сфере финансовых услуг был прирост на 1,6%, а в сфере страхования, перестрахования и накопления пенсий был рост на 14,9%, обусловленный ростом заработанных страховых премий при страховании рисков. На 9,9% увеличилась добавленная стоимость финансовых услуг и услуг страхования, чему способствовали успешные результаты деятельности нескольких групп предприятий.

На прирост добавленной стоимости отрасли профессиональных, научных и технических услуг на 0,2% повлиял рост активности в оказании архитектурных и инженерно-технических услуг, технических проверок и анализа - на 13%, а также в оказании услуг по изучению рекламы и рынка - на 3,3%. Негативное влияние на развитие отрасли оказал спад в других профессиональных, научных и технических услугах - на 9,3%, а также в деятельности центральных бюро, в оказании услуг по изучению рекламы и рынка - на 6,5%.

В сфере оказания услуг административными и сервисными службами было снижение на 1,2%.

Рост налогов на продукты (главным образом, налога на добавленную стоимость, акцизных и таможенных налогов) в размере 1,8% был обусловлен ростом поступлений налога на добавленную стоимость.

Во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года конечное потребление домохозяйств сократилось на 0,2%. Потребление продовольствия сократилось на 2,1%, а расходы домохозяйств на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо - на 1,2%. При этом объемы использования услуг ресторанов и гостиниц домохозяйствами увеличились на 3,5%. На 3,7% выросли расходы домохозяйств на транспорт (общественный транспорт, приобретение и эксплуатация транспортных средств).

Расходы правительства на конечное потребление за соответствующий период увеличились на 2%.

Вложения в формирование основного брутто-капитала в целом выросли на 8,6%. Вложения в жилье, другие здания и сооружения увеличились на 7,1%, в машины и оборудование, в том числе в транспортные средства - на 13,9%. Вложения в продукты интеллектуальной собственности (исследования, компьютерное программное обеспечение, базы данных, авторские права и др.) увеличились на 0,2%.

Объемы экспорта товаров и услуг выросли на 2,3%, в том числе экспорта товаров - на 1,7%, а экспорта услуг - на 3,5%. Основными экспортными товарами были дерево и деревянные изделия, кроме мебели, электроприборов и электрооборудования, а также минеральные продукты. Во втором квартале 2025 года основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Импорт товаров и услуг увеличился на 7,1%, в том числе объемы импорта товаров - на 6%, а импорт услуг - на 11,4%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Во втором квартале 2025 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года общая зарплата работников выросла на 6,3%, в том числе общая заработная плата выросла на 6,1%, а социальные взносы работодателей увеличились на 7,3%.

Совокупный итог валовой деятельности и смешанный доход выросли на 1,8%, а сальдо налогов и субсидий на производство и импорт увеличилось на 5,9%.