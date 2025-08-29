Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии в первом полугодии вырос ВВП

29 августа, 2025 14:52

Новости Латвии

Внутренний валовой продукт (ВВП) Латвии в первом полугодии текущего года вырос на 0,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, в том числе во втором квартале, согласно не скорректированным по сезону и календарю данным, ВВП увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В то же время во втором квартале этого года по сравнению с предыдущим кварталом, то есть первым кварталом этого года, согласно скорректированным по сезону и календарю данным, ВВП Латвии увеличился на 0,4%.

В фактических ценах ВВП Латвии в первом полугодии этого года составил 19,7 млрд евро, в том числе во втором квартале - 10,54 млрд евро.

Во втором квартале 2025 года наибольший вклад в рост добавленной стоимости внесли не только обрабатывающая промышленность, но и строительство, торговля, сфера информационно-коммуникационных услуг. Снижение было отмечено в сфере электро-, газо- и теплоснабжения и кондиционирования воздуха, а также в сфере транспорта и хранения.

Во втором квартале этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая добавленная стоимость увеличилась на 1,8%. В том числе добавленная стоимость в производящих отраслях выросла в целом на 2,4%, а в сферах услуг - на 1,6%.

В сельском хозяйстве за соответствующий период был рост на 1,5%. В рыбном хозяйстве был спад на 0,1%, а в лесном хозяйстве и лесозаготовках - на 8,5%.

Спад на 15,6% в отрасли добычи и переработки торфа, а также на 28% в разработке гравийно-песчаных карьеров сказался на общем снижении объемов производства в добывающей промышленности на 18,7%.

Добавленная стоимость обрабатывающей промышленности выросла на 4,3%, на что повлияло увеличение в 13 из 22 подотраслей обрабатывающей промышленности. Спад наблюдался в производстве готовых металлических изделий - на 2,1%, а также в производстве компьютеров, электронного и оптического оборудования - на 1,5%. В производстве продуктов питания было увеличение на 8%. В крупнейшей по удельному весу подотрасли обрабатывающей промышленности - производстве древесины и деревянных изделий - добавленная стоимость выросла на 3,5%. Положительно на общую добавленную стоимость отрасли повлиял рост на 15,8% в производстве изделий из неметаллических минералов. В производстве химических веществ и продуктов был спад на 10,8%. Выпуск обрабатывающей промышленности увеличился на 4,1%.

Объемы производства электроэнергии, газо- и теплоснабжения и кондиционирования воздуха увеличились на 0,1%, а в водоснабжении, сборе и очистке сточных вод, сборе, обработке и размещении отходов, переработке материалов и санитарии было снижение на 5,6%.

Добавленная стоимость строительства во втором квартале 2025 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года увеличилась на 4,5%. Объемы строительства зданий за год сократились на 2,8%. Объемы инженерного строительства выросли на 27,7%, а объемы специализированных строительных работ сократились на 0,1%.

Добавленная стоимость отрасли розничной торговли снизилась на 0,4%, в том числе розничная торговля непродовольственными товарами увеличилась на 1,1%, а в розничной торговле продовольственными товарами отмечен спад на 2,1%.

Объем услуг по размещению и питанию увеличился на 3,4%, в том числе в размещении был рост на 5,8%, а в услугах общепита - на 2,2%.

Добавленная стоимость в информационно-коммуникационной отрасли за соответствующий период выросла на 3,7%, в том числе в компьютерном программировании и консультировании был рост на 6,8%, а в телекоммуникационных услугах - на 8,6%. Спад на 13,5% зафиксирован в сфере информационных услуг.

Добавленная стоимость финансово-страховой отрасли увеличилась на 4,6%. В том числе в сфере финансовых услуг был прирост на 1,6%, а в сфере страхования, перестрахования и накопления пенсий был рост на 14,9%, обусловленный ростом заработанных страховых премий при страховании рисков. На 9,9% увеличилась добавленная стоимость финансовых услуг и услуг страхования, чему способствовали успешные результаты деятельности нескольких групп предприятий.

На прирост добавленной стоимости отрасли профессиональных, научных и технических услуг на 0,2% повлиял рост активности в оказании архитектурных и инженерно-технических услуг, технических проверок и анализа - на 13%, а также в оказании услуг по изучению рекламы и рынка - на 3,3%. Негативное влияние на развитие отрасли оказал спад в других профессиональных, научных и технических услугах - на 9,3%, а также в деятельности центральных бюро, в оказании услуг по изучению рекламы и рынка - на 6,5%.

В сфере оказания услуг административными и сервисными службами было снижение на 1,2%.

Рост налогов на продукты (главным образом, налога на добавленную стоимость, акцизных и таможенных налогов) в размере 1,8% был обусловлен ростом поступлений налога на добавленную стоимость.

Во втором квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года конечное потребление домохозяйств сократилось на 0,2%. Потребление продовольствия сократилось на 2,1%, а расходы домохозяйств на жилье, воду, электроэнергию, газ и другое топливо - на 1,2%. При этом объемы использования услуг ресторанов и гостиниц домохозяйствами увеличились на 3,5%. На 3,7% выросли расходы домохозяйств на транспорт (общественный транспорт, приобретение и эксплуатация транспортных средств).

Расходы правительства на конечное потребление за соответствующий период увеличились на 2%.

Вложения в формирование основного брутто-капитала в целом выросли на 8,6%. Вложения в жилье, другие здания и сооружения увеличились на 7,1%, в машины и оборудование, в том числе в транспортные средства - на 13,9%. Вложения в продукты интеллектуальной собственности (исследования, компьютерное программное обеспечение, базы данных, авторские права и др.) увеличились на 0,2%.

Объемы экспорта товаров и услуг выросли на 2,3%, в том числе экспорта товаров - на 1,7%, а экспорта услуг - на 3,5%. Основными экспортными товарами были дерево и деревянные изделия, кроме мебели, электроприборов и электрооборудования, а также минеральные продукты. Во втором квартале 2025 года основными экспортируемыми услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Импорт товаров и услуг увеличился на 7,1%, в том числе объемы импорта товаров - на 6%, а импорт услуг - на 11,4%. В основном импортировались минеральные продукты, электроприборы и электрооборудование, наземные транспортные средства и их части. Важнейшими импортными услугами были транспортные услуги и другие услуги хозяйственной деятельности.

Во втором квартале 2025 года по сравнению со вторым кварталом 2024 года общая зарплата работников выросла на 6,3%, в том числе общая заработная плата выросла на 6,1%, а социальные взносы работодателей увеличились на 7,3%.

Совокупный итог валовой деятельности и смешанный доход выросли на 1,8%, а сальдо налогов и субсидий на производство и импорт увеличилось на 5,9%.

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

18:51

Важно

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Важно 18:36

Важно

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

