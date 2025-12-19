Где нам взять другой народ? Чекушин — Херманису

-Сам-то он, конечно, не обидчивый - кожа, мол, толстая, ведь акулы зарубежных театров закалили. Но всё же признаёт, что если у козы нет молока, то и доить нечего.

История, в общем, старая и до боли знакомая. "Я вышел с флагом, в белом пальто, а вы должны были подхватить и аплодировать, но вы не подхватили. Я хотел строить маленькую идеальную Латвию как в театре, а тут - реальная, шумная, неблагодарная, с комментариями и мемами."

Хочется просто процитировать классику - "другого народа у меня для вас нет."

Можно разочароваться, можно уйти в закат и написать красивый пост-послесловие. Но народ - не кастинг в спектакль и не хор, который вступает строго по дирижёрскому жесту. Он живёт своей жизнью. Он такой - какой есть. Иногда глупый, иногда жестокий, иногда добрый. В общем, очень разный.

И кстати, каким-то внутренним чувством он всё же чувствует фальш. А чтобы его в чём-то убедить, нужно долго работать и делами доказывать, что слова и работа идут рука об руку.

Например, лично я так и не увидел рабочей схемы нового политического устройства от инициаторов "революции". Все эти интервью, активная реклама заставляла меня вспоминать гамлетовское - "слова, слова, слова".

Поэтому неудивительно, что поддержки не хватило. Декорации, режиссёров и актёров менять можно. А вот народ - какой уж есть.