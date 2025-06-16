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В Эстонии Rail Baltica в три раза дешевле. Латвийцы не верят в расчеты эстонцев (1)

tv3.lv 16 июня, 2025 09:43

Новости Латвии 1 комментариев

Разница в стоимости строительства Rail Baltica между Латвией и Эстонией достигла уровня, который уже невозможно игнорировать. Контракт на строительство 53-километрового участка трассы Пярну–Икла в Эстонии заключён на сумму 332 млн евро — это 5,7 млн евро за километр. В Латвии стоимость километра колеблется от 11 до 20 миллионов евро. Даже с поправкой на путепроводы и мосты, эстонская трасса выходит в три раза дешевле, сообщает Nekā Personīga. 

В Латвии такие цифры вызывают раздражение. Компания «Eiropas dzelzceļa līnijas», отвечающая за реализацию проекта, уже заявила, что расчёты эстонцев «нереалистичны» и в итоге их расходы «всё равно сравняются с нашими». Финансовый министр Арвилс Ашераденс (тем не менее признаёт: «Эстония сейчас даёт нам ориентир — сколько реально стоит километр трассы».

В попытке сократить затраты правительство решило реформировать управление проектом. На этой неделе было принято решение объединить «Eiropas dzelzceļa līnijas» с «Latvijas dzelzceļš». Цель — сократить издержки и ускорить реализацию. Однако этот шаг имеет и политическую подоплёку. Когда-то отдельную компанию для строительства европейской трассы создали именно потому, что «Latvijas dzelzceļš», как считалось, находилась под влиянием Айварса Лембергса и российского бизнеса. Сам Лембергс публично выступал против строительства Rail Baltica, предлагая направить деньги на электрификацию железной дороги в сторону восточной границы.

Сейчас транспортная отрасль уже не находится под контролем Союза «зелёных и крестьян», а руководство LDz менялось уже не раз. Объединение компаний должно пройти после аудита, который оценит, какие функции дублируются.

Премьер-министр Эвика Силиня заявила:«Для такой небольшой страны, как Латвия, содержать несколько администраторов инфраструктуры — это неэкономично и неоправданно».

У «Latvijas dzelzceļš» есть специализированная техника и опыт в строительстве, чего нет у EDZL. Глава правления LDz Артис Гринбергс резюмирует ситуацию со строительством европейской ветки:«На стадии проектирования — многолетние задержки. Полных проектов нет, строится всё частями».

Именно LDz теперь надеется заняться строительством — и сделать это дешевле.

Между тем первая строительная площадка Rail Baltica у Иецава всё же запущена. Здесь строится 45-километровый участок до границы с Литвой. Подрядчик — консорциум E.R.B. Rail JV (польская Budimex, французская Eiffage, итальянская Rizzani de Eccher). Компания готова начать работы и на других участках, но процесс тормозит не завершённое изъятие участков земли у частных владельцев.

По итогам контрактов максимальная стоимость строительства в Латвии оценивалась в 3,7 млрд евро. По последним данным EDZL, удалось добиться экономии в размере 100 млн: за счёт снижения высоты насыпей и других корректировок. Однако финальная стоимость до сих пор не названа.

Министр сообщения Аттис Швинка , которому пришлось принять управление проектом всего три месяца назад, дипломатично отмечает:
«Моя задача — начать строительство и понять, как можно сократить издержки. Контракты подписаны, подрядчик выбран, и сейчас главное — двигаться вперёд».

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