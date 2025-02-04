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В авиакатастрофе в Вашингтоне погибли эмигрантка из Латвии и её 11-летний сын — надежда фигурного катания

Редакция PRESS 4 февраля, 2025 14:45

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Выяснилось, что в авиакатастрофе в Вашингтоне 29 января погибли эмигрантка из Латвии Юлия Кей и её 11-летний сын Илья - успешный юный фигурист, сообщает LSM+.

У погибшей было еще трое детей. Все дети занимались фигурным катанием. Юлия работала медсестрой и специально брала ночные смены, чтобы оплатить это недешевое занятие, говорится в аннотации на английском и русском на страничке портала для сбора пожертвований GoFundMe, открытой друзьями семьи. Все дети были на домашнем обучении — чтобы эффективнее распоряжаться временем, необходимым для тренировок.

Погибший Илья (выступал под именем Sean Kay) мечтал об олимпийской карьере. Вместе с матерью он возвращался из тренировочного лагеря в Уичите, Канзас. Вместе с Ильей (Шоном) Кеем погибла и его партнерша по фигурному катанию и ровесница Энджела Янг (Angela Yang).

В некрологе Юлии, помещенном Ассоциацией медсестер штата Делавэр, где жила семья, следует, что медицинское образование у нее было вторым высшим и получила она его уже в Америке. Лицензия на практику в Делавэре ей была выдана в июне 2022 года.

У Юлии уже был диплом юриста. И она, и её муж Виталий, который работает програмистом — выпускники Латвийского университета, пишет People.

Всего в авиакатастрофе погибли 67 человек — 60 пассажиров и 4 члена экипажа Bombardier CRJ700 компании American Airlines, и трое военных в столкнувшемся с ним вертолете Black Hawk.

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