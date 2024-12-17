Уже 349 томов в деле: бывший мэр Вентспилса Лембергс снова предстанет перед судом

Агентство LETA со ссылкой на Верховный суд сообщает, что деле 349 томов. Решение суда первой инстанции составляет 1924 страницы, а решение апелляционного суда — 579 страниц. По делу были поданы протест прокурора и 15 кассационных жалоб общим объемом 1021 лист.

Анализируя информацию по делу, Высший административный суд определил вопросы, подлежащие рассмотрению в кассационном порядке, что является основанием для возбуждения кассационного производства.

Уже сообщалось, что Рижский окружной суд в качестве апелляционной инстанции признал Лембергса виновным в серии эпизодов коррупционных преступлений, но сократил ему срок тюремного заключения на год.

Суд постановил приговорить его к четырем годам лишения свободы с конфискацией имущества. В приговоре к тюремному заключению апелляционный суд, как и первая инстанция, постановил засчитать Лембергу время содержания под стражей и время, проведенное под домашним арестом.

В приговоре учтено время пребывания под стражей с 14 марта 2007 г. по 10 июля 2007 г. и с 22 февраля 2021 г. по 25 февраля 2022 г., а также время пребывания под домашним арестом с 10 июля 2007 г. по 22 февраля 2008 г. Это означает, что Лембергс провел в тюрьме и под домашним арестом в общей сложности примерно 700 дней или два года.

Если этот приговор вступит в силу, Лембергу придется отбыть около половины своего срока в тюрьме, но он будет иметь право на условно-досрочное освобождение.