Увела чужого мужа, родила в 53, уехала из России: Ингеборге Дапкунайте — 63

«Циники», «Подмосковные вечера», «Утомленные солнцем» — российскому зрителю хорошо знакомы работы с участием Ингеборги Дапкунайте. Она блистала в Театре Наций, вела реалити-шоу «Большой брат» на ТНТ, курировала актерский факультет Московской школы кино. Еще в 2019-м артистка получила от Владимира Путина благодарность за заслуги в развитии культуры и искусства, но в 2022 году отказалась от всех местных привилегий и перспектив и уехала в Европу.

Как актриса объяснила свое решение, и кто из близких поддержал ее в критический момент? 20 января Ингеборге Эдмундовне исполняется 63, а мы вспоминаем ее путь к успеху и горькие разочарования.

Ингеборга появилась на свет в Вильнюсе в семье дипломата и метеоролога. Мама с папой много разъезжали, так что девочка в основном жила с бабушкой и дедушкой. «Всегда чувствовала, что меня все очень любят: и те, которые уехали, и те, с которыми я оставалась. В детстве редко задаешь себе вопросы „Как?“, „Почему?“ Родители уезжают — так надо. С ними надо было проводить отпуск — ну ладно, не с друзьями, а с ними. У меня очень дружная семья. Если мне и удалось как-то справиться с профессией, то только потому, что во всех моих начинаниях, во всем личном, неличном, публичном семья меня поддерживает», — подчеркивала звезда.

Если папа привил Ингеборге любовь к чтению, то к миру искусства ее пристрастили дядя и тетя, обожавшие спектакли. С учетом, что бабушка Дапкунайте работала администратором в театре оперы и балета, ей было легко выхлопотать для внучки небольшую роль — мальчика в постановке «Чил-Чио-сан».

В юности Ингеборга увлекалась фигурным катанием и баскетболом, ходила в музыкальную школу и драмкружок. К старшим классам она четко определилась с профессией и поступила в Литовскую консерваторию. Тихоней Дапкунайте не слыла: студенческий спектакль «Уроки литературы», где взаимоотношения между педагогами и учениками показали довольно жестко, запретили секретари ЦК, так что дипломы выпускникам выдали втихаря, а могли вообще отчислить.

Актриса служила в Каунасском драме, а затем — в Молодежном театре в Вильнюсе, ну а в кино дебютировала ролью Ауксе в картине «Моя маленькая жена». В 1989-м Ингеборга обрела широкую популярность в СССР благодаря образу Кисули из «Интердевочки», ну а за главную героиню «Циников» Дмитрия Месхиева получила награду «Золотой Овен».

Карьера артистки на заре 90-х расцветала: Дапкунайте играла на сцене Лондонского театра вместе с Джоном Малковичем, снималась у Валерия Тодоровского и Никиты Михалкова, засветилась в знаменитом фильме «Миссия невыполнима». В дальнейшем актрису можно было увидеть как в картинах российского производства, — «Шик», «Морфий», «Союз спасения» — так и в зарубежных лентах «Ганнибал: Восхождение» и «Оккупированные».

Три мужа

2,5 года Арунас Сакалаускас держал в себе чувства к однокурснице Ингеборге. Признавшись в любви под действием алкоголя, парень с удивлением выяснил, что студентка ощущала то же самое, хотя и встречалась с привлекательным художником. Дапкунайте бросила прежнего кавалера, но тем не менее предложила Арунасу встречаться тайно, и следующие четыре года они жили как в шпионских романах.

Когда артисты устроились в один театр, скрывать отношения стало сложно. «Пока мы работали вместе, ореол нашей тайны начал постепенно рассеиваться: за спиной перешептывались. В отношениях пропал нерв, оставалась неустроенность в быту. Но главное — Ингеборга строила карьеру, а я топтался на месте. Она постоянно ездила сниматься, возвращалась с массой новых впечатлений — от людей, от съемочного процесса. И я уже толком не мог поддержать разговор о кино. Мы оба ощущали: между нами наметилась трещина», — делился Сакалаускас.

Кризис совпал с уходом 24-летнего Арунаса в армию. Влюбленные виделись один раз, и хотя переписывались полтора года, от последних посланий Ингеборги разило холодом. Едва только мужчина демобилизовался, как услышал от Дапкунайте, что все кончено.

Они продолжали играть в одном театре, и через пару лет Ингеборга неожиданно предложила Арунасу прийти к ней в гости. Роман возобновился, хотя оба в глубине души понимали, что не смогут склеить разбитую чашку. Тем не менее актеры поженились и обвенчались, не представляя, что уже через полтора года разойдутся.

Отношения разрушали бесконечные гастроли Ингеборги: она так редко появлялась дома, что однажды ночью проснулась и не поняла, что находится не в номере отеля. Последней каплей стала театральная постановка в Великобритании и Америке с Джоном Малковичем — Дапкунайте честно призналась мужу, что влюбилась в режиссера спектакля Саймона Стоукса.

Брак актрисы с режиссером продлился 10 лет, и до сих пор точно неизвестно, почему супруги разошлись. Во время участия артистки в «Звездах на льду» ходили слухи о ее интрижке с Александром Жулиным, но гораздо чаще сплетники шептались о романе Дапкунайте с Эмиром Кустурицей — мол, отношения тянулись годами, хотя к свадьбе так и не привели.

В юности Ингеборга была настоящим магнитом для мужчин, но и с возрастом не растеряла очарования. Поэтому новость о свадьбе 50-летней актрисы не слишком-то удивила поклонников: мужем Дапкунайте стал 38-летний адвокат и ресторатор Дмитрий Ямпольский. Как оказалось, до встречи с артисткой Ямпольский жил с Олесей Поташинской.

«Все семь лет брака супруг меня удивлял, — делилась Олеся. — Без предупреждения приезжал в другую страну, где я снималась. Заказывал оркестр и под него под окном пел мне серенады. Или писал на асфальте баллончиком с краской огромными буквами: „Я тебя люблю“. Но мужчинам часто хочется разнообразия. Им даже от полной гармонии становится скучно… Он ушел к Дапкунайте. Я все делала, чтобы сохранить наш союз. Но есть такие вещи, когда уже бессмысленно бороться».

То ли сработала поговорка про «чужое несчастье», то ли ужиться двум сильным личностям не удалось, но спустя пять лет третий союз Ингеборги Дапкунайте рухнул. Интересно, что актриса и предприниматель женились тайно и развелись аналогично.

Тайна рождения сына

Секреты Ингеборги на этом не закончились: выяснилось, что в 2017-м артистка родила сына Алекса — лишь спустя год звезда показала ребенка публике в документальном фильме Первого канала «Все, что пишут обо мне — неправда». Имени отца мальчика актриса не называла, но многие предполагали, что им все же стал Ямпольский.

«Он ездит со мной, причем часто. Это еще одна любовь. Ребенок — это невероятное вдохновение. Когда раньше я читала интервью людей, которые говорили, что ребенок изменил их жизнь, я не осознавала, что это значит. А когда у меня появился сын, поняла, что они имели в виду. Не могу одним словом определить, что именно изменилось, это не вопрос — лучше или хуже. Жизнь просто стала другой, она наполнена теперь новым смыслом», — делилась Ингеборга впечатлениями от позднего материнства.

Скептики заключили, что актриса никак не могла родить сама в 53, а значит, воспользовалась ЭКО или услугами суррогатной матери. Дапкунайте догадки не комментировала, как, впрочем, и свою дальнейшую личную жизнь.

Переезд

В последние несколько лет Ингеборга в основном работала в России: играла в Театре Наций, снималась в рекламе, сериалах «Беспринципные» и «Время гнева», вела фестивали и являлась сопредседателем попечительского совета московского благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». На серьезные перемены актриса решилась после февральских событий 2022 года: в конце месяца звезда перебралась в Брюссель.

Артистка пояснила, что уехала из-за своих политических воззрений, а кроме того — в Европе ее семья, сестра и мама. «Если бы можно было предсказать будущее и изменить прошлое… Но да, я ошибалась. То, что я не уехала раньше — ошибка, и у меня нет для себя оправданий», — заявила звезда латвийским СМИ.

Из-за этой фразы актриса подверглась травле со стороны многих россиян. Но стоило ли спускать на артистку всех собак? Актриса искренне переживала за дальнейшую работу фонда «Вера» и резко осуждала тех, кто выступал за отмену русской культуры, ну а в августе 2022-го поспешила оправдаться за высказывания о запоздалом отъезде.

«Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир. У каждого разные обстоятельства. Мне невероятно жалко, что пришлось покинуть большую своей часть жизни и людей, которых я люблю и которым благодарна. Я надеюсь, что все изменится и можно будет думать по-другому», — подчеркнула Дапкунайте, добавив, что не исключает возможности вернуться в Москву.

Тем не менее поток негатива в сторону звезды не иссякал: в 2024-м ее ругали за задолженности налоговой в 547 тысяч рублей, а затем и за игнорирование процедуры перерегистрации собственника после продажи московской «трешки». К словам Ингеборги о возможном возвращении в РФ скептики тоже придрались, однако ее агент подчеркнул, что возникло недопонимание, и все контакты с Россией артистка прервала.