Не запутаться в сравнении цен: что дешевеет?

Например, 16 января компания "SeeNext" опубликовала исследование, в котором было признано, что разница в ценах на одну и ту же корзину товаров в крупнейших розничных сетях Латвии значительна.

В январе разница в цене между самой дешевой и самой дорогой сетью магазинов составила 15,31 евро, но даже между самой дешевой ("Lidl") и второй по дешевизне сетью ("Rimi") она составила целых шесть евро.

Как рассказала "Diena" руководитель отдела содействия сельскохозяйственному рынку Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе, из-за различий в ассортименте цены "Lidl" нельзя сравнивать с другими розничными сетями, но стоило бы выяснить, кто заказывал это исследование.

Цены на продукты питания регулярно меняются как в сторону повышения, так и снижения, но обычно люди замечают рост цен, добавила она. Например, снижение цен на рис и бананы может остаться незамеченным покупателями, в то время как повышение цен на кофе ощущается всеми, кто его потребляет.

Гулбе напоминает, что колебания цен происходят по всему миру, в том числе в Вильнюсе и Таллинне, где она регулярно сравнивает цены в пяти торговых сетях в каждом городе (в Риге таких сетей четыре).

Эксперт также отмечает, что она замечает большее повышение цен на достаточно дорогие товары, поскольку каждый процент в денежном выражении дает большее увеличение.

Существуют тенденции, которые изначально трудно объяснить, например, почему овощи дешевле в Эстонии, чем в Латвии. Ходила даже версия, что овощи продаются там ниже закупочной цены.

С другой стороны, есть определенный вид сыра, который значительно дешевле в Латвии, чем в двух других соседних странах. Часто обнаруживается очень большая разница в цене между самым дешевым и следующим по цене товаром, и особенно в Эстонии Гулбе заметила, что полки с самыми дешевыми товарами пустуют.

В конце мая прошлого года Гулбе скептически отнеслась к возможности влияния на цены с помощью меморандума, на который рассчитывало Министерство экономики.

Она до сих пор повторяет то же самое в интервью газете "Diena", говоря, что задача Министерства экономики - содействовать развитию предпринимательства, чтобы предприниматели платили своим сотрудникам больше и повышали покупательную способность, которая для многих людей все еще низка.

Однако в ходе переговоров о меморандуме производители и торговцы сели за стол переговоров, было достигнуто несколько соглашений, что следует оценить положительно, говорит Гулбе.

