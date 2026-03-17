На границе предотвращена крупнейшая попытка проникновения нелегалов в Латвию

За минувшие сутки границу пытались пересечь 45 человек. Всего в этом году была предотвращена 81 попытка незаконного пересечения государственной границы.

Как сообщалось, правительство продлило режим усиленной охраны на латвийско-белорусской границе до 30 июня текущего года.

Усиленный режим действует в Лудзе и волостях Лудзенского края, Краславе и волостях Краславского края, Аугшдаугавском крае, Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

В прошлом году ГПО предотвратила 12 046 попыток незаконного пересечения белорусско-латвийской границы. По соображениям гуманности в Латвии был принят 31 нелегальный мигрант. В 2024 году было зарегистрировано 5388 попыток незаконного проникновения в страну, а по соображениям гуманности приняты 26 человек.

