Нашим бы поучиться: Шри-Ланка объявила лишний выходной, чтобы тратить меньше бензина (1)

Шри-Ланка объявила каждую среду выходным днем для государственных учреждений в целях экономии топлива, поскольку это островное государство сталкивается с возможной нехваткой топлива на фоне войны США и Израиля с Ираном.

«Мы должны готовиться к худшему, но надеяться на лучшее», — заявил президент Анура Кумара Диссанаяке на экстренном совещании с высшими должностными лицами в понедельник.

Это последняя из серии мер по ужесточению экономии, принятых азиатскими странами после того, как война перекрыла Ормузский пролив, по которому раньше в регион поступали миллионы баррелей нефти из Персидского залива.

Почти 90% всей нефти и газа, прошедших через пролив в прошлом году, предназначались для Азии, которая является крупнейшим в мире регионом-импортером нефти.

Что делают другие азиатские страны?

В других странах Азии власти прибегают к различным мерам жесткой экономии.

Например, в Таиланде правительство призывает людей заменить костюмы на футболки с короткими рукавами, чтобы уменьшить зависимость от кондиционеров, а в Мьянме частные автомобили могут выезжать на дороги только через день в зависимости от номера автомобиля.

Бангладеш перенес на более ранний срок каникулы в связи с Рамаданом в университетах и ввел плановые отключения электроэнергии по всей стране для экономии энергии.

На Филиппинах некоторые государственные учреждения обязали сотрудников работать из дома хотя бы один день в неделю, а президент Фердинанд Маркос-младший запретил несущественные поездки в государственном секторе.

Маркос также объявил о денежной помощи водителям трициклов, фермерам и рыбакам, чтобы помочь им справиться с ростом цен на нефть, в размере от 3 000 до 5 000 песо (50–84 доллара; 38–63 фунта).

А Вьетнам настоятельно призывает граждан больше оставаться дома, чтобы экономить топливо. Правительство также призвало людей «ездить на велосипедах, пользоваться карпулингом, общественным транспортом и «ограничивать использование личного транспорта, когда это не нужно».

Что еще делает Шри-Ланка?

Новая четырехдневная рабочая неделя в Шри-Ланке также будет применяться к школам и университетам, но не затронет государственные учреждения, предоставляющие жизненно важные услуги, такие как органы здравоохранения и иммиграционные службы, заявляют официальные лица.

Власти выбрали среду вместо пятницы в качестве дополнительного выходного дня, чтобы государственные учреждения не были закрыты три дня подряд, добавили они.

Автомобилистам теперь также необходимо зарегистрироваться для получения Национального топливного пропуска, который ограничивает количество топлива, которое люди могут купить.

Это вызвало недовольство у некоторых жителей Шри-Ланки, которые считают, что квоты на топливо — 15 литров для частных автомобилей и 5 литров для мотоциклов — слишком низкие.

Механизм нормирования был впервые введен в 2022 году во время самого тяжелого экономического кризиса в стране, когда у нее иссякли валютные резервы и она оказалась неспособной импортировать предметы первой необходимости и покупать достаточное количество топлива.

Цены на нефть резко выросли с тех пор, как США и Израиль начали бомбардировки Ирана в конце прошлого месяца, и в настоящее время колеблются на уровне около 100 долларов за баррель.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

