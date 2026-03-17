Трамп также заявил, что Вашингтон не нуждается в иранской нефти. «Нам не нужна нефть, понимаете? Нам она не нужна. У нас и так достаточно нефти. Это одно из наших главных преимуществ. Мы вдвое, более чем вдвое превосходим любую другую страну по объему добычи нефти», — сказал президент, продолжая тему об открытии движения через Ормузский пролив. По его словам, цены на нефть «резко упадут», как только завершится операция против Ирана, и «это произойдет довольно быстро». Однако конкретных сроков Трамп не назвал, заявив, впрочем, что Иран «практически уничтожен».

Ранее он призывал союзников помочь США в деле открытия Ормузского пролива и заявлял, что для НАТО будет «очень плохо», если его призыв не будет услышан, однако европейские страны либо не ответили, либо ответили отказом. В их числе Латвия. В настоящее время планов по вовлечению латвийских войск в возможную операцию в Ормузском проливе нет, заявил министр обороны Андрис Спрудс в интервью Латвийскому радио.

Кроме того, американский президент сообщил, что ему неизвестно, кто после убийства аятоллы Али Хаменеи и якобы назначения его сына Моджтабы верховным лидером, является руководителем страны. «Есть люди, желающие вести с нами переговоры. Мы понятия не имеем, кто они, — сообщил Трамп журналистам. - Многие говорят, что он [Моджтаба Хаменеи] сильно обезображен. Говорят, что он потерял ногу и получил очень серьезные травмы. Другие говорят, что он мертв».