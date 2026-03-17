Какое НАТО? Путин боится только нас — США: Трамп рассказал о ситуации вокруг Ирана (2)

Редакция PRESS 17 марта, 2026 12:13

2 комментариев

"Я вас внимательно слушаю. Говорите!"

«НАТО — это мы [США]. Спросите [президента] Путина. Путин боится нас. Он не боится, он совершенно не боится Европы. Он боится Соединенных Штатов Америки и той армии, которую я создал в первый срок», — заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о разногласиях между союзниками по НАТО на фоне вопроса об обеспечении безопасности в Ормузском проливе.

Трамп также заявил, что Вашингтон не нуждается в иранской нефти. «Нам не нужна нефть, понимаете? Нам она не нужна. У нас и так достаточно нефти. Это одно из наших главных преимуществ. Мы вдвое, более чем вдвое превосходим любую другую страну по объему добычи нефти», — сказал президент, продолжая тему об открытии движения через Ормузский пролив. По его словам, цены на нефть «резко упадут», как только завершится операция против Ирана, и «это произойдет довольно быстро». Однако конкретных сроков Трамп не назвал, заявив, впрочем, что Иран «практически уничтожен».

Ранее он призывал союзников помочь США в деле открытия Ормузского пролива и заявлял, что для НАТО будет «очень плохо», если его призыв не будет услышан, однако европейские страны либо не ответили, либо ответили отказом. В их числе Латвия. В настоящее время планов по вовлечению латвийских войск в возможную операцию в Ормузском проливе нет, заявил министр обороны Андрис Спрудс в интервью Латвийскому радио. 

Кроме того, американский президент сообщил, что ему неизвестно, кто после убийства аятоллы Али Хаменеи и якобы назначения его сына Моджтабы верховным лидером, является руководителем страны. «Есть люди, желающие вести с нами переговоры. Мы понятия не имеем, кто они, — сообщил Трамп журналистам. - Многие говорят, что он [Моджтаба Хаменеи] сильно обезображен. Говорят, что он потерял ногу и получил очень серьезные травмы. Другие говорят, что он мертв».

 

Комментарии (2)
Комментарии (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек (2)

Важно 2 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено (2)

Важно 2 комментариев

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции (2)

Важно 2 комментариев

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО (2)

Новости Латвии 2 комментариев

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

«Спасибо, господин премьер-министр!» Иран украсил ракету портретом Педро Санчеса (2)

Мир 2 комментариев

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

Испанский премьер Педро Санчес, критикующий войну против Ирана, получил личную благодарность из Тегерана. Его фото размещено на ракете, которая, обещает Иран, примет участие в боевых действиях.

