Дореформировались: Латвия впереди ЕС по количеству болезней сердца (1)

© LETA 17 марта, 2026 10:28

Новости Латвии 1 комментариев

Если сравнивать данные по всем странам Евросоюза, то в Латвии смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в два раза выше. Среди населения в возрасте до 64 лет - даже в три раза, об этом свидетельствуют данные "Eurostat".

План действий по улучшению латвийского здравоохранения в сфере сердечно-сосудистых нарушений на 2026-2027 годы как чрезвычайно важный оценила глава правительства Эвика Силиня.

Говоря о необходимом финансировании (в 2027 году это 42,2 млн евро, а в последующие годы - 47 млн евро), премьер долго не распространялась: средства необходимо найти. Возможно, для этого придется ликвидировать какое-то ведомство.

Министр финансов Арвил Ашераденс прогнозирует, что финансирование удастся обеспечить, "проведя пересмотр функций публичного сектора и прекратив какую-либо из услуг с гораздо более низким приоритетом".

С 2018 года в нашей стране введен скрининг сердечно-сосудистых заболеваний методом SCORE (сокращение от "Systematic Coronary Risk Evaluation", или систематическая оценка коронарного риска), который проводят семейные врачи, чтобы определить риск развития у пациента инфаркта, инсульта или другого заболевания в ближайшие десять лет.

Новый план улучшений в этой сфере предусматривает оптимизацию метода расчета риска заболеваемости. Как сообщили в Минздраве, к 2024 году в соответствующей возрастной группе в практиках семейных врачей были зарегистрированы 1,1 млн пациентов, из которых проверку SCORE должны были пройти 215 тыс. жителей, однако прошли только 19 тыс., или 8,9% пациентов.

"Многие знают, что факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний являются курение, повышенное артериальное давление и высокий холестерин. Но это нужно объединить понятным образом, чтобы мы могли объяснить пациенту, что его ожидает в будущем. Это не придуманная семейными врачами или местными кардиологами система, а рекомендованный Европейским обществом кардиологов алгоритм оценки риска. И это не так просто, потому что необходимо не только получить данные пациента, но и уделить время их оценке. В Латвии еще не создана электронная система, в которую можно было бы ввести показатели холестерина и другие данные для расчета рисков. Решив заняться оценкой риска, врач принимает решение, какие скрининговые обследования необходимы пациенту. И за весь процесс оценки пациента государство платит нам десять евро", - рассказал представитель правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей, семейный врач из Стальгене Айнис Дзалбс.

Дзалбс не скрывает: Национальная служба здравоохранения нередко упрекает семейных врачей в том, что они слишком часто направляют пациентов на лабораторные исследования и перерасходуют установленные государством квоты.

"Но на что же мы их тратим? На определение уровня холестерина, сахара в крови, показателей работы почек... Это параметры, необходимые для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний", - поясняет врач.

Его коллега, кардиолог Клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша, профессор Густав Латковскис рассказал, что улучшенный метод SCORE 2, который, как обещало Министерство здравоохранения, может быть введен в этом году, будет направлен именно на первичную профилактику, чтобы люди, которым может грозить инфаркт в ближайшие десять и даже двадцать лет, своевременно проходили проверку и, в случае выявления риска, получали конкретный план действий для предотвращения заболевания.

(Latvijas Avīze)

Комментарии (1)

Новости Латвии 1 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

