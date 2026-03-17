Работают в трёх местах: как выживает рабсила в Латвии

© LETA 17 марта, 2026 11:24

Число работников в Латвии в прошлом году увеличилось, хотя до уровня, предшествовавшего пандемии, до сих пор не восстановилось. В то же время за эти годы произошли существенные изменения, продиктованные внешними и внутренними факторами, влияющими на количество рабочих мест. Об этом свидетельствуют данные базы данных Службы государственных доходов.

Численность наемных работников (которые платят обязательные взносы на государственное социальное страхование) в декабре 2025 года составила 806 541 человек, тогда как в тот же период 2024 года - 801 157 человек, в 2022 году - 811 655, а в 2019 году - 817 262.

Такая динамика является результатом воздействия нескольких факторов, среди которых сокращение численности населения и доли жителей трудоспособного возраста, слабый экономический рост, высокая инфляция и борьба с ней с помощью повышенных процентных ставок, сдерживавших экономическую активность в ключевых секторах; научно-технический прогресс, обеспечивающий более высокую производительность труда при меньшем числе занятых; последствия пандемии, из-за которых часть людей в свое время осталась без работы.

В 2025 году наибольшее число работников было зафиксировано в июле - 826 561 человек, при этом на одном рабочем месте в июле работали 727 107 человек, а наибольшее число занятых одновременно на двух рабочих местах было в июне - 81 158 человек.

Кроме того, в июне было зафиксировано и максимальное количество работников, занятых на трех и более рабочих местах - 15 086 и 7 813 соответственно.

"Судя по данным, в Латвии примерно 95 тыс. человек (около 12% занятых) работают на нескольких рабочих местах, из которых около 75 тыс. - на двух, около 13 тыс. - на трех и около 7 тыс. - более чем на трех "работах"", - отметил эксперт Латвийской конфедерации работодателей по социальному обеспечению и здравоохранению Петерис Лейшкалнс.

По его мнению, одной из причин, по которой люди распределяют рабочую нагрузку между несколькими местами работы, является то, что при занятости в одном месте возникают сверхурочные часы, за которые, согласно закону о труде, работодатель должен платить вдвое больше.

"При распределении нагрузки по нескольким рабочим местам эти люди вообще не получают доплату за сверхурочную работу. Выравнивание уровня оплаты сверхурочных с другими странами Балтии, возможно, уменьшило бы необходимость работать на нескольких местах", - рассуждает Лейшкалнс.

(Dienas Bizness)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

