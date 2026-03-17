Работают в трёх местах: как выживает рабсила в Латвии

Численность наемных работников (которые платят обязательные взносы на государственное социальное страхование) в декабре 2025 года составила 806 541 человек, тогда как в тот же период 2024 года - 801 157 человек, в 2022 году - 811 655, а в 2019 году - 817 262.

Такая динамика является результатом воздействия нескольких факторов, среди которых сокращение численности населения и доли жителей трудоспособного возраста, слабый экономический рост, высокая инфляция и борьба с ней с помощью повышенных процентных ставок, сдерживавших экономическую активность в ключевых секторах; научно-технический прогресс, обеспечивающий более высокую производительность труда при меньшем числе занятых; последствия пандемии, из-за которых часть людей в свое время осталась без работы.

В 2025 году наибольшее число работников было зафиксировано в июле - 826 561 человек, при этом на одном рабочем месте в июле работали 727 107 человек, а наибольшее число занятых одновременно на двух рабочих местах было в июне - 81 158 человек.

Кроме того, в июне было зафиксировано и максимальное количество работников, занятых на трех и более рабочих местах - 15 086 и 7 813 соответственно.

"Судя по данным, в Латвии примерно 95 тыс. человек (около 12% занятых) работают на нескольких рабочих местах, из которых около 75 тыс. - на двух, около 13 тыс. - на трех и около 7 тыс. - более чем на трех "работах"", - отметил эксперт Латвийской конфедерации работодателей по социальному обеспечению и здравоохранению Петерис Лейшкалнс.

По его мнению, одной из причин, по которой люди распределяют рабочую нагрузку между несколькими местами работы, является то, что при занятости в одном месте возникают сверхурочные часы, за которые, согласно закону о труде, работодатель должен платить вдвое больше.

"При распределении нагрузки по нескольким рабочим местам эти люди вообще не получают доплату за сверхурочную работу. Выравнивание уровня оплаты сверхурочных с другими странами Балтии, возможно, уменьшило бы необходимость работать на нескольких местах", - рассуждает Лейшкалнс.

