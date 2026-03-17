Она отметила, что ЦЗПП потребовал от торговцев топливом разъяснений по поводу роста цен и ответов будет ждать до 20 марта.

Соответственно, после этого ЦЗПП потребуется время, чтобы дать оценку предоставленным разъяснениям, и в конце марта или начале апреля центр может обнародовать выводы.

Как сообщалось, в первой половине марта ЦЗПП заявил, что будет усиленно следить за ситуацией на рынке торговли горючим, чтобы обеспечить прозрачность и защиту интересов потребителей.

Также сообщалось, что, по расчетам агентства ЛЕТА, в крупнейших сетях автозаправок Латвии средняя цена дизельного топлива с момента обострения 28 февраля этого года конфликта на Ближнем Востоке увеличилась примерно на 28%, а цена бензина 95-й марки выросла на 11%.