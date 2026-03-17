Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, заявила в понедельник, что у стран ЕС "нет желания" расширять мандат европейской военно-морской миссии Aspides в Ормузском проливе, несмотря на растущие призывы к Европе помочь обеспечить безопасность водного пути и предотвратить серьезные перебои с поставками нефти по всему миру.

(Напомним, что сама Кая Каллас в понедельник предложила использовать для этого военно-морскую миссию ЕС Aspides, которая была создана для защиты судов от атак йеменских хуситов в Красном море).

"Обсуждалось, что ее (Aspides) следует усилить, потому что у нее не так много военно-морских средств, - сказала Каллас журналистам на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел в Брюсселе. - Но при обсуждении вопроса о том, расширяем ли мы этот мандат на Ормузский пролив у стран-членов не было желания делать это".

"Никто не хочет активно участвовать в этой войне", - добавила она.

Каллас выступила после того, как 27 министров иностранных дел ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить, как Европа должна реагировать на последствия войны с Ираном, которая вызвала, по мнению аналитиков, крупнейший в истории сбой в мировых поставках нефти и привела к росту цен выше 100 долларов за баррель.



Ее слова прозвучали на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на Европу с требованием помочь защитить Ормузский пролив, предупредив, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если ее члены не придут на помощь Вашингтону.

Министры обсудили, в частности, вопрос об усилении операции Aspides, которая была учреждена в феврале 2024 года в качестве оборонительной после неоднократных нападений на международное судоходство со стороны поддерживающих Иран хуситов.

Задача Aspides - защита судов, обеспечение свободы судоходства и мониторинг морской обстановки в обширном районе, включающем Ормузский пролив, а также Красное море, Аденский залив, Аравийское море, Оманский залив и Персидский залив.

Но в понедельник призыв Трампа не принес особых результатов, поскольку страны ЕС не захотели расширять сферу деятельности своей миссии.

В начале встречи министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль исключил участие Германии в операции, а его румынская коллега Оана-Сильвия Цойу заявила, что Бухарест не хочет участвовать в миссии Aspides, поскольку стране необходимо сосредоточиться на своем военно-морском потенциале в Черном море.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель повторил некоторые из этих оговорок и подчеркнул, что ЕС не принимает непосредственного участия в войне.

"Спутники, связь - мы очень рады быть полезными, но не просите войск и машин", - сказал он журналистам перед началом заседания Совета по иностранным делам.