Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Я предлагала, а они не хотят: Европа против идеи Каллас послать корабли в Ормузский пролив (3)

Euronews 17 марта, 2026 12:00

Министры иностранных дел стран ЕС собрались в Брюсселе через день после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на блок с требованием помочь защитить Ормузский пролив, но, как оказалось, "никто не хочет активно участвовать в этой войне".

Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства Евросоюза, заявила в понедельник, что у стран ЕС "нет желания" расширять мандат европейской военно-морской миссии Aspides в Ормузском проливе, несмотря на растущие призывы к Европе помочь обеспечить безопасность водного пути и предотвратить серьезные перебои с поставками нефти по всему миру.

(Напомним, что сама Кая Каллас в понедельник предложила использовать для этого военно-морскую миссию ЕС Aspides, которая была создана для защиты судов от атак йеменских хуситов в Красном море).

"Обсуждалось, что ее (Aspides) следует усилить, потому что у нее не так много военно-морских средств, - сказала Каллас журналистам на пресс-конференции после встречи министров иностранных дел в Брюсселе. - Но при обсуждении вопроса о том, расширяем ли мы этот мандат на Ормузский пролив у стран-членов не было желания делать это".

"Никто не хочет активно участвовать в этой войне", - добавила она.

Каллас выступила после того, как 27 министров иностранных дел ЕС собрались в Брюсселе, чтобы обсудить, как Европа должна реагировать на последствия войны с Ираном, которая вызвала, по мнению аналитиков, крупнейший в истории сбой в мировых поставках нефти и привела к росту цен выше 100 долларов за баррель. 
 
Ее слова прозвучали на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп усилил давление на Европу с требованием помочь защитить Ормузский пролив, предупредив, что НАТО ждет "очень плохое" будущее, если ее члены не придут на помощь Вашингтону.

Министры обсудили, в частности, вопрос об усилении операции Aspides, которая была учреждена в феврале 2024 года в качестве оборонительной после неоднократных нападений на международное судоходство со стороны поддерживающих Иран хуситов.

Задача Aspides - защита судов, обеспечение свободы судоходства и мониторинг морской обстановки в обширном районе, включающем Ормузский пролив, а также Красное море, Аденский залив, Аравийское море, Оманский залив и Персидский залив.

Но в понедельник призыв Трампа не принес особых результатов, поскольку страны ЕС не захотели расширять сферу деятельности своей миссии.

В начале встречи министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль исключил участие Германии в операции, а его румынская коллега Оана-Сильвия Цойу заявила, что Бухарест не хочет участвовать в миссии Aspides, поскольку стране необходимо сосредоточиться на своем военно-морском потенциале в Черном море.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель повторил некоторые из этих оговорок и подчеркнул, что ЕС не принимает непосредственного участия в войне.

"Спутники, связь - мы очень рады быть полезными, но не просите войск и машин", - сказал он журналистам перед началом заседания Совета по иностранным делам.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Важно

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную (3)

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Загрузка

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник (3)

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года (3)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше (3)

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу (3)

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM? (3)

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка (3)

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать