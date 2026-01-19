Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А что, если русские заберут остров Хийумаа? Вейдемане о слабых местах Балтийского моря (1)

Редакция PRESS 19 января, 2026 14:00

Важно 1 комментариев

О 65-километровом Сувалкском коридоре знают практически все. Когда страны Балтии и Польша вступили в НАТО, Сувалкский коридор между Польшей и Литвой стал уязвимым местом военного блока. Если бы между Россией и Белоруссией с одной стороны и НАТО с другой стороны начался военный конфликт, захват Сувалкского коридора мог бы поставить под угрозу усилия НАТО по защите стран Балтии. Но есть ещё один участок суши, который находится в Балтийском море и, возможно, является для нашей безопасности ещё более уязвимым, чем Сувалки. Это принадлежащий Эстонии остров Хийумаа, пишет в "Неаткариге" Эдита Вейдемане.

Эксперты профессиональной организации вооружённых сил Германии «Deutscher BundeswehrVerband» (DBwV) считают, что остров Хийумаа, расположенный к северу от острова Сааремаа, является одним из самых слабых стратегических звеньев НАТО в Балтийском море. Однако об острове Хийумаа говорят очень мало. Пока президент США Трамп активно интересуется Гренландией, Россия может захватить остров Хийумаа, который фактически является воротами между Балтийским морем и Финским заливом. Быстрый десант России позволил бы разместить на острове радары и системы ПВО. Это означало бы, что морские пути для стран Балтии и Финляндии были бы закрыты, а Россия могла бы контролировать воздушное пространство. Возможная оккупация острова дала бы России контроль над Балтийским морем и ограничила бы передвижения союзников в регионе.

Эксперты DBwV подчёркивают, что оборона Хийумаа имеет решающее значение, поскольку остров — это как непотопляемый авианосец, который в случае необходимости может служить серьёзным средством сдерживания. Администрация острова заявила, что остров защищён, это подтверждают также подразделения союзников и эстонских сил обороны, которые там находятся. В ноябре прошлого года был заложен камень под фундамент наблюдательного радара, который будет размещён на полуострове Копу. Вскоре он будет контролировать воздушное движение в радиусе 500 километров.

Российские геополитические идеи

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс в беседе с «nra.lv» выразил оптимизм: «У эстонцев очень много островов. Готланд, который, правда, не принадлежит эстонцам, был бы для русских гораздо важнее, поскольку вовлёк бы гораздо больше стран и закрыл бы гораздо большую часть Балтийского моря. Но русские, конечно, могли бы захватить и другие, меньшие острова. Если захватить Готланд — морские пути между Швецией и странами Балтии закрыты. Если закрыть Хийумаа — это затронет Финляндию и страны Балтии, Литву в меньшей степени».

Россия, конечно, может придумать разные пакости, пока Трамп разбирается с Венесуэлой. «Но нужен ли русским остров Хийумаа именно сейчас — я сомневаюсь. У шведов тоже сотни островов, есть шхеры, много островов и у Финляндии. К тому же у русских есть фантазия: необязательно использовать военные корабли, можно и торговые. За Хийумаа мы можем беспокоиться столько же, сколько и за всё остальное».

Историк и политолог Карлис Даукштс в беседе с «nra.lv» напомнил, что остров Хийумаа дольше всех сопротивлялся немецким захватчикам во Второй мировой войне. «Если моя убеждённость верна, на острове Хийумаа находится огромная артиллерийская база, которая артиллерийскими снарядами может „покрыть“ всё Балтийское море, — добавил Даукштс. — Русские, — продолжает он, — беспокоятся о другом. О том, что Балтийское море после милитаризации Готланда стратегически закрыто. Но в русской геополитике есть две центральные идеи: Босфорский пролив и ограниченная Дания, которая через проливы выводит корабли в Балтийское море».

Даукштс считает, что в отношении судоходства русских напугало то, что англичане внезапно переняли американскую тактику: англичане подъезжают к кораблю и высаживают свой десант. Англичане говорят: если вы сейчас угрожаете Гренландии, то можете начать упрекать и нас, что вокруг нас плавают корабли разных стран. Даукштс напоминает недавние высказывания Расмуссена о том, что американцы становятся такими же, как русские, реализуя колониальную политику.

Пока только тишина

Говоря о Готланде, кажется, правы те, кто считает, что Готланд важнее Хийумаа. Поэтому Швеция усилила оборону острова. «Кто контролирует Готланд — тот контролирует Балтийское море», — говорят шведы. В интервью СМИ RND главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Биден заявил: «Готланд — это территория Швеции, поэтому Швеция обязана её защищать, и Готланд имеет право на защиту. Были времена, когда мы настолько сократили своё военное присутствие на Готланде, что там остались только добровольцы внутренней обороны. Мирные времена закончились». Теперь Готланд находится под защитой военных, и в случае необходимости они могут использовать остров для наступательных операций.

Несомненно, цель Путина — получить контроль над Балтийским морем. Ещё ведь нужно «следить» и за Аландским архипелагом, к тому же они наблюдают за тем, что происходит у входов и выходов из Балтийского моря.

Биден предупредил, что нельзя допустить превращения Балтийского моря в игровую площадку Путина, где он запугивает страны-члены НАТО. Учитывая происходящее, хотелось бы, чтобы и латвийские военные обратили внимание на проблемы Балтийского моря. Пока же — только тишина".

После угроз президента США Дональда Трампа ввести дополнительные таможенные тарифы против европейских стран, которые будут противиться его намерению установить контроль США над Гренландией, Европейский союз (ЕС) рассматривает возможность ввести не только таможенные тарифы на импорт из США в размере 93 миллиардов евро, но и ограничить доступ американских компаний к рынку ЕС. В Латвийской конфедерации работодателей полагают, что тарифы Трампа косвенно затронут и Латвию, сообщает Latvijas radio.

Решение об избрании следующего мэра Адажская дума, вероятнее всего, примет после утверждения бюджета, однако переговоры о потенциальных кандидатах уже начались, выяснило агентство ЛЕТА.

Жительница Лиепаи рассказала в соцсетях, что получила звонок от своих детей, которые пошли в лес на горку кататься на санках и обнаружили под деревом человека без сознания.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс в утреннем шоу Europe Today на Euronews попытался развеять опасения о кризисе НАТО из-за Гренландии, заявив, что «не стал бы драматизировать».

Разговоры о якобы новом порядке уплаты налога на эксплуатацию транспортного средства встревожили автоводителей в начале года. Поводом стали сообщения в социальных сетях о том, что налог теперь необходимо обязательно оплачивать до 31 января. Как сообщает LSM.lv, эта информация не соответствует действительности.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити ⁠объявила о проведении досрочных парламентских выборах 8 февраля. С этой целью 23 января будет распущена нижняя палата парламента, объявила в понедельник, 19 января, 64-летняя глава правительства в Токио, находящаяся у власти лишь три месяца.

Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что питомец вдруг начал вести себя странно — задолго до того, как вы сами поняли, что с вами что-то не так?
Собака не отходит ни на шаг. Кошка ложится именно на то место, где потом появится боль. Попугай внезапно замолкает. Совпадение?

