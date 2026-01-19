Эксперты профессиональной организации вооружённых сил Германии «Deutscher BundeswehrVerband» (DBwV) считают, что остров Хийумаа, расположенный к северу от острова Сааремаа, является одним из самых слабых стратегических звеньев НАТО в Балтийском море. Однако об острове Хийумаа говорят очень мало. Пока президент США Трамп активно интересуется Гренландией, Россия может захватить остров Хийумаа, который фактически является воротами между Балтийским морем и Финским заливом. Быстрый десант России позволил бы разместить на острове радары и системы ПВО. Это означало бы, что морские пути для стран Балтии и Финляндии были бы закрыты, а Россия могла бы контролировать воздушное пространство. Возможная оккупация острова дала бы России контроль над Балтийским морем и ограничила бы передвижения союзников в регионе.

Эксперты DBwV подчёркивают, что оборона Хийумаа имеет решающее значение, поскольку остров — это как непотопляемый авианосец, который в случае необходимости может служить серьёзным средством сдерживания. Администрация острова заявила, что остров защищён, это подтверждают также подразделения союзников и эстонских сил обороны, которые там находятся. В ноябре прошлого года был заложен камень под фундамент наблюдательного радара, который будет размещён на полуострове Копу. Вскоре он будет контролировать воздушное движение в радиусе 500 километров.

Российские геополитические идеи

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс в беседе с «nra.lv» выразил оптимизм: «У эстонцев очень много островов. Готланд, который, правда, не принадлежит эстонцам, был бы для русских гораздо важнее, поскольку вовлёк бы гораздо больше стран и закрыл бы гораздо большую часть Балтийского моря. Но русские, конечно, могли бы захватить и другие, меньшие острова. Если захватить Готланд — морские пути между Швецией и странами Балтии закрыты. Если закрыть Хийумаа — это затронет Финляндию и страны Балтии, Литву в меньшей степени».

Россия, конечно, может придумать разные пакости, пока Трамп разбирается с Венесуэлой. «Но нужен ли русским остров Хийумаа именно сейчас — я сомневаюсь. У шведов тоже сотни островов, есть шхеры, много островов и у Финляндии. К тому же у русских есть фантазия: необязательно использовать военные корабли, можно и торговые. За Хийумаа мы можем беспокоиться столько же, сколько и за всё остальное».

Историк и политолог Карлис Даукштс в беседе с «nra.lv» напомнил, что остров Хийумаа дольше всех сопротивлялся немецким захватчикам во Второй мировой войне. «Если моя убеждённость верна, на острове Хийумаа находится огромная артиллерийская база, которая артиллерийскими снарядами может „покрыть“ всё Балтийское море, — добавил Даукштс. — Русские, — продолжает он, — беспокоятся о другом. О том, что Балтийское море после милитаризации Готланда стратегически закрыто. Но в русской геополитике есть две центральные идеи: Босфорский пролив и ограниченная Дания, которая через проливы выводит корабли в Балтийское море».

Даукштс считает, что в отношении судоходства русских напугало то, что англичане внезапно переняли американскую тактику: англичане подъезжают к кораблю и высаживают свой десант. Англичане говорят: если вы сейчас угрожаете Гренландии, то можете начать упрекать и нас, что вокруг нас плавают корабли разных стран. Даукштс напоминает недавние высказывания Расмуссена о том, что американцы становятся такими же, как русские, реализуя колониальную политику.

Пока только тишина

Говоря о Готланде, кажется, правы те, кто считает, что Готланд важнее Хийумаа. Поэтому Швеция усилила оборону острова. «Кто контролирует Готланд — тот контролирует Балтийское море», — говорят шведы. В интервью СМИ RND главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Биден заявил: «Готланд — это территория Швеции, поэтому Швеция обязана её защищать, и Готланд имеет право на защиту. Были времена, когда мы настолько сократили своё военное присутствие на Готланде, что там остались только добровольцы внутренней обороны. Мирные времена закончились». Теперь Готланд находится под защитой военных, и в случае необходимости они могут использовать остров для наступательных операций.

Несомненно, цель Путина — получить контроль над Балтийским морем. Ещё ведь нужно «следить» и за Аландским архипелагом, к тому же они наблюдают за тем, что происходит у входов и выходов из Балтийского моря.

Биден предупредил, что нельзя допустить превращения Балтийского моря в игровую площадку Путина, где он запугивает страны-члены НАТО. Учитывая происходящее, хотелось бы, чтобы и латвийские военные обратили внимание на проблемы Балтийского моря. Пока же — только тишина".