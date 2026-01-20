Праздники и будни в новом году: сколько будем отдыхать, а сколько работать?

Многие уже изучают календарь на весь год и подсчитывают, когда будут длинные выходные, чтобы отдохнуть от души.

В 2026 году - 250 рабочих дней, или 1 994 рабочих часа. И больше всего работать придется, увы, в июле (лето, жарко!) - 184 часа (23 рабочих дня), а меньше всего в мае — 152 часа (19 рабочих дней). По 22 рабочих дня выпадает на март, сентябрь и октябрь; по 20 — в ноябре и декабре.

Выходных дней в году будет 104, из них 15 — праздничные; некоторые, увы, попадают на субботу и воскресенье.

В феврале в этом году 28 дней.

(!) Перевод часов на летнее время - в ночь на 29 марта (на 1 час вперед), на зимнее - в ночь на 25 октября (на 1 час назад)...

Рабочие субботы

В 2026 году объявлены две рабочие субботы, и одна из них – 17 января (вместо 2 января, которое пришлось на пятницу между четвергом, 1 января, и субботой, 3 января).

Рабочий день 22 июня (понедельник), попадающий между воскресеньем, 21 июня, и праздничным вторником, 23 июня, будет перенесен на субботу – 27 июня...

Заглянем в календарь

В латвийском календаре немало праздничных дней, которые имеют статус выходных. Также хватает международных и профессиональных праздников и памятных дней, которые отмечены в календаре, но не имеют статуса выходного.

В январе, феврале, марте не будет праздников-выходных.

20 января – день памяти баррикад 1991 года – обычный рабочий день.

В марте Государственный день памяти вооруженного сопротивления национальных партизан 2 марта и традиционный Международный женский день 8 Марта не считаются выходными днями.

Апрель. Праздник с большими выходными – Пасха - с пятницы, 3 апреля, по понедельник, 6-е.

Православная Пасха - 12 апреля, дополнительных выходных законодательство не предусматривает.

Длинные выходные в мае. С пятницы, 1 мая (двойной праздник - День труда и День созыва собрания Сатверсме ЛР), по понедельник, 4 мая, включительно – нерабочие дни. 4 мая – День восстановления независимости ЛР.

8 мая – День разгрома нацизма и памяти жертв Второй мировой войны - по латвийскому календарю обычный рабочий день. Суббота, 9 мая, – День Европы, 10 мая – воскресенье, День матери. 15 мая – Международный день семьи – рабочий день. По воскресеньям: 17 мая – профессиональный праздник пожарных и спасателей; 24 мая – Праздник лета.

1 июня – Международный день защиты детей; 14 июня – День памяти жертв коммунистического геноцида; 15 июня – профессиональный праздник – День медицинского работника; 17 июня – День оккупации ЛР; 21 июня – День медработника; 22 июня – День памяти героев. Эти даты не выделяются как выходные дни.

Народный праздник Лиго и Янов день - 23 и 24 июня (вторник и среда). Выходные – с субботы, 20 июня. Понедельник, 22 июня, отработаем в субботу, 27 июня.

В следующие четыре месяца – с июля по октябрь - нет праздничных выходных дней. Памятные дни и профессиональные праздники:

4 июля – День памяти геноцида еврейского народа; воскресенье, 11 июля, – Праздник моря;

11 августа – День памяти борцов за свободу Латвии; 21 августа – День принятия закона «О государственном статусе ЛР»; 23 августа – День памяти жертв сталинизма и нацизма;

1 сентября - День знаний, понедельник; 13 сентября – День отца, воскресенье; 22 сентября - День единства Балтии;

1 октября – Международный день сениоров (для латвийских – дата ежегодного индексирования пенсий); 5 октября – День учителя; 15 октября – День государственного языка;

7 ноября – День пограничников; 11 ноября – День Лачплесиса. Это рабочие дни. 21 ноября – День памяти трагедии в Золитуде; 18 ноября – День провозглашения ЛР, выходной, среда;

5 декабря – День работников полиции; 6 декабря – День памяти жертв геноцида тоталитарного коммунистического режима против латышского народа.

С четверга, 24 декабря, празднуем Рождество и в понедельник, 28 декабря, выходим на работу, чтобы опять в четверг, 31 декабря, отправиться праздновать Новый год. До понедельника, 4 января 2027-го!

Каникулы

Зимние каникулы закончились уже 5 января. Неделя весенних каникул — с 9 по 13 марта.

Учебный год для школьников, которые не сдают государственные экзамены (1-8-й и 10-11-й классы), закончится 31 мая. Для 9-классников последним учебным днем станет 11 июня, для 12-х классов — 18 июня.

2026/2027 учебный год начнется 1 сентября. Осенние каникулы продлятся с 19 по 23 октября 2026 года; а зимние каникулы начнутся 21 декабря 2026 года и продлятся до 1 января 2027 года, а там суббота и воскресенье...

Слишком много переносов

Кто против того, чтобы выходных было больше?

Работодатели считают, что слишком много праздничных дней негативно влияет на ведение бизнеса и экономику страны...

Количество праздничных дней определенно влияет на предпринимательскую деятельность. Например, экономист Банка Латвии Олегу КРАСНОПеРОВ, говоря об экономическом эффекте, сделал такую оценку:

- Получается, что один дополнительный выходной может сократить объем экономики Латвии, то есть внутренний валовой продукт, на 0,2%. Если перевести в деньги, это было бы 800 миллионов евро, в среднем чуть больше 40 евро на каждого жителя Латвии...

Президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис БИТЕ так оценивает соотношение работы и отдыха:

- Учитывая, что мы, к сожалению, одна из наименее экономически развитых стран Европы, нужно работать больше, чтобы достичь более высокого уровня развития экономики, а пока количество дней отдыха у нас слишком велико. Если нельзя сейчас сократить количество выходных, то и недопустимо их увеличивать...

Рабочий день, перенесенный на какую-то из суббот, чаще всего не является по-настоящему рабочим: редко кто реально работает, поэтому эффективность таких мер теряется.

Предложение. Если, например, праздничный день выпадает на четверг, то в пятницу работник может взять день отпуска или компания может предоставить его как дополнительный бонус, но это не решается на государственном уровне.

Также норма о продлении выходных на понедельник, если дата государственного праздника 18 ноября и 4 мая выпадает на воскресенье, конечно, многих радует, но непонятна с логической точки зрения. От чего надо отдыхать народу после государственного праздника? К примеру, во Франции, Нидерландах и в большей части Германии праздники, которые приходятся на выходные, не компенсируются.

В ходе дебатов о выходных днях работодатели неизменно поднимают вопрос об оплате сверхурочных и работы в выходные дни. Ведь есть производства, а также сфера услуг и торговли, где работа идет без выходных. И здесь дополнительные официальные выходные дни бьют предпринимателя по карману.

Экономисты и предприниматели ссылаются на наших партнеров по ЕС. В Латвии число праздничных дней, которые могли бы быть рабочими, фактически соответствует среднему уровню по Евросоюзу — плюс-минус 12 дней. А с учетом реально свободных дней, включая отпуск, Латвия находится ниже среднего по ЕС - 32 дня выходных дня в году плюс 20 обязательных дней отпуска. В Эстонии, например, 40 выходных дней в году...

А что говорит народ? Опрос Института стратегий и экономических решений Латвии показал, что только 14 жителей Латвии считают, что выходных в стране слишком много, а вот 20% заявили, что их слишком мало, и 65% сказали, что достаточно.

Вместе с тем часть жителей считает, что длинные выходные плохо влияют и на семейный распорядок. Постоянно занятые на работе люди оказываются 4-5 дней вместе и не всегда знают, чем занять время. Дети расслабляются - и потом им трудно войти в норму. Чрезмерно пьющие люди проводят эти дни в алкогольном угаре, что тоже порой приводит к драматическим последствиям.

Не забываем, что во время длинных выходных закрыты районные поликлиники. И это сокращает и так ограниченные возможности попасть к врачу-специалисту по госцене. Закрыты и госучреждения, тормозится решение важных вопросов...

Вера СТЕПНОВА