Эстонии грозит крах пенсионной системы — из-за того же, из-за чего и Латвии

Редакция PRESS 20 января, 2026 09:42

Главный экономист Luminor Ленно Ускила в телепрограмме указал, что снижение рождаемости создает много экономических проблем в стране, пишет "Неаткарига" со ссылкой на rus.err.ee, .

Согласно статистике, в ноябре в Эстонии родилось 721 ребенок. Всего за первые 11 месяцев 2025 года родилось 8442 ребенка.

Ускила указал, что, хотя дискуссии об экономических циклах важны, в них на второй план отодвигаются вопросы рождаемости. В качестве первой и наиболее серьезной проблемы экономист назвал разрушение пенсионной системы.

«Проблема заключается в соотношении работающих и пенсионеров. Если это соотношение ухудшится, то просто не будет достаточно людей, чтобы работать и платить пенсии, а именно на этом основана наша пенсионная система. Работающие платят пенсии пенсионерам из своих зарплат. Если детей станет на треть меньше, то и работающих станет на треть меньше, и поэтому пенсии будут в основном на треть меньше», — пояснил Ускила.

Он предупредил, что сосредоточение людей только на сбережении денег не является решением. «Если мы говорим, что нам нужно копить деньги на старость, то в этот момент люди начинают копить, а не рожать детей», — отметил он.

«И накопление само по себе не является решением, по крайней мере, в глобальном масштабе», — добавил Ускила. «Ведь если не будет молодежи, то все, что мы накопили, не будет иметь большой ценности. Даже квартиры: если бы у каждого эстонца до пенсионного возраста была вторая квартира и они жили бы вместе, то три из четырех квартир были бы пустыми».

Главные новости

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20
Важно

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Пуданс: Латвия находится в российском «списке, подлежащих наказанию»
Важно

Пуданс: Латвия находится в российском «списке, подлежащих наказанию»

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

В Даугавпилсе несмотря на мороз Крещение отметили традиционными купаниями

История и культура 10:06

История и культура 0 комментариев

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Ринкевич: страна — это не только пограничные посты

Новости Латвии 10:04

Новости Латвии 0 комментариев

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Вильнюсский аэропорт не смог вовремя отправить рейсы: лётный состав застрял в снеговых пробках

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

Сегодняшнее утро в Латвии — самое холодное за последние два года

Важно 09:48

Важно 0 комментариев

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

Ешь больше и… худей? Учёные нашли неожиданный пищевой парадокс

Азбука здоровья 09:45

Азбука здоровья 0 комментариев

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

