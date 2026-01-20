Эстонии грозит крах пенсионной системы — из-за того же, из-за чего и Латвии

Согласно статистике, в ноябре в Эстонии родилось 721 ребенок. Всего за первые 11 месяцев 2025 года родилось 8442 ребенка.

Ускила указал, что, хотя дискуссии об экономических циклах важны, в них на второй план отодвигаются вопросы рождаемости. В качестве первой и наиболее серьезной проблемы экономист назвал разрушение пенсионной системы.

«Проблема заключается в соотношении работающих и пенсионеров. Если это соотношение ухудшится, то просто не будет достаточно людей, чтобы работать и платить пенсии, а именно на этом основана наша пенсионная система. Работающие платят пенсии пенсионерам из своих зарплат. Если детей станет на треть меньше, то и работающих станет на треть меньше, и поэтому пенсии будут в основном на треть меньше», — пояснил Ускила.

Он предупредил, что сосредоточение людей только на сбережении денег не является решением. «Если мы говорим, что нам нужно копить деньги на старость, то в этот момент люди начинают копить, а не рожать детей», — отметил он.

«И накопление само по себе не является решением, по крайней мере, в глобальном масштабе», — добавил Ускила. «Ведь если не будет молодежи, то все, что мы накопили, не будет иметь большой ценности. Даже квартиры: если бы у каждого эстонца до пенсионного возраста была вторая квартира и они жили бы вместе, то три из четырех квартир были бы пустыми».