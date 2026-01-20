Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Пингвины сошли с ума от погоды? В Антарктиде перепутались сезоны жизни

Редакция PRESS 20 января, 2026 10:24

Животные 0 комментариев

В Антарктиде происходит странное. Пингвины начали заводить птенцов раньше обычного — и не на пару дней, а на недели.

Наблюдения за последним десятилетием показали: у сразу трёх видов пингвинов сезон размножения резко сдвинулся вперёд. В отдельных колониях — больше чем на три недели. Так рано они не размножались никогда за всю историю наблюдений.

На первый взгляд — мелочь. Но есть нюанс.

Пингвины жёстко зависят от графика природы. Если птенцы появляются раньше, а еда — позже, первые недели жизни могут пройти без достаточного корма. А это уже вопрос выживания.

Особенно резко отличились самые «гибкие» пингвины. Они быстрее подстраиваются под изменения и чувствуют себя увереннее в более тёплом климате. Другие виды — наоборот, теряют позиции: их численность сокращается, а конкуренция за пищу и места для гнёзд растёт.

Раньше всё было распределено аккуратно:
одни пингвины выводили птенцов раньше, другие — позже.
Так они не мешали друг другу и делили пространство без конфликтов.

Теперь этот баланс трещит.

Уже зафиксированы случаи, когда одни виды занимают гнёзда, которые раньше принадлежали другим. Меняется не только время, но и правила сосуществования.

Что именно стало спусковым крючком — до конца не ясно. Температура воздуха, таяние льда, исчезновение снега, изменения в океане — всё сдвигается одновременно. И пингвины, похоже, пытаются угнаться за этим ритмом.

Антарктида — система с очень тонкими связями. Здесь почти нет запасных вариантов. И если из неё начнут исчезать ключевые виды, последствия могут оказаться куда масштабнее, чем кажется на первый взгляд.

А дальше — каждый читатель сам решает,
это адаптация…
или тревожный сигнал.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон
Важно

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины
Важно

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать