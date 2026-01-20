Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Сегодня в Латвии День памяти защитников баррикад 1991 года: программа

© LETA 20 января, 2026 08:56

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня в Риге состоится несколько мероприятий памяти баррикад, сообщили в отделе внешней коммуникации самоуправления.

В 9:00 в Домском соборе состоится экуменическое собрание, а в 10:00 на Домской площади запланировано зажжение костра в память о баррикадах 1991 года. Вечером у костра будут исполняться песни.

В 11:00 начнется панихида, затем - церемония возложения цветов к памятнику Свободы, на Бастионной горке у мест памяти погибших и у бывшего здания МВД на бульваре Райня, 6.

В 14:30 состоится панихида на II Лесном кладбище в память о погибших 20 января 1991 года, а в 16:00 запланировано зажжение памятного костра у здания Сейма.

Вечером в 18:00 в Домском соборе начнется организованная столичным самоуправлением памятная концертная постановка "С силой глубины". В программе прозвучат хоровая музыка, сольные песни и музыка для органа.

Как сообщалось, 20 января обширной программой в Риге и регионах Латвии будет отмечаться День памяти защитников баррикад 1991 года.

В 9:55 по всей Латвии прозвучат церковные колокола, а в школах состоится урок "Баррикады 1991 года - борьба Латвии за свободу, демократию и независимость".

В свою очередь Латвийское телевидение предложит обширную программу передач, посвященных событиям 1991 года и годовщине баррикад.

В этом году исполняется 35 лет со дня событий января 1991 года, когда сторонники независимости Латвии ненасильственным путем защищали на баррикадах свободу государства от противников независимости.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20
Важно

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель
Важно

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Даугавпилсе несмотря на мороз Крещение отметили традиционными купаниями

История и культура 10:06

История и культура 0 комментариев

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Читать
Загрузка

Ринкевич: страна — это не только пограничные посты

Новости Латвии 10:04

Новости Латвии 0 комментариев

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Читать

Вильнюсский аэропорт не смог вовремя отправить рейсы: лётный состав застрял в снеговых пробках

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

Читать

Сегодняшнее утро в Латвии — самое холодное за последние два года

Важно 09:48

Важно 0 комментариев

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

Читать

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Читать

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

Читать

Ешь больше и… худей? Учёные нашли неожиданный пищевой парадокс

Азбука здоровья 09:45

Азбука здоровья 0 комментариев

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

Читать