Сегодня в Латвии День памяти защитников баррикад 1991 года: программа

В 9:00 в Домском соборе состоится экуменическое собрание, а в 10:00 на Домской площади запланировано зажжение костра в память о баррикадах 1991 года. Вечером у костра будут исполняться песни.

В 11:00 начнется панихида, затем - церемония возложения цветов к памятнику Свободы, на Бастионной горке у мест памяти погибших и у бывшего здания МВД на бульваре Райня, 6.

В 14:30 состоится панихида на II Лесном кладбище в память о погибших 20 января 1991 года, а в 16:00 запланировано зажжение памятного костра у здания Сейма.

Вечером в 18:00 в Домском соборе начнется организованная столичным самоуправлением памятная концертная постановка "С силой глубины". В программе прозвучат хоровая музыка, сольные песни и музыка для органа.

Как сообщалось, 20 января обширной программой в Риге и регионах Латвии будет отмечаться День памяти защитников баррикад 1991 года.

В 9:55 по всей Латвии прозвучат церковные колокола, а в школах состоится урок "Баррикады 1991 года - борьба Латвии за свободу, демократию и независимость".

В свою очередь Латвийское телевидение предложит обширную программу передач, посвященных событиям 1991 года и годовщине баррикад.

В этом году исполняется 35 лет со дня событий января 1991 года, когда сторонники независимости Латвии ненасильственным путем защищали на баррикадах свободу государства от противников независимости.