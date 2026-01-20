Вильнюсский аэропорт не смог вовремя отправить рейсы: лётный состав застрял в снеговых пробках

«Мы уже более двух часов сидим в самолете и никуда не движемся. Причина, мягко говоря, удивительная — один из членов экипажа застрял в пробке и уже два часа не может добраться до аэропорта. Без него самолет не может взлететь», — около 19:00 о ситуации в аэропорту Вильнюса написал Delfi Римас. Он сказал, что пассажиры устали и раздражены.

Задержка рейса произошла из-за сложных дорожных условий, которые были в пятницу в Вильнюсе. Из-за сильной метели в городе образовались километровые пробки, грузовые автомобили блокировали движение, а общественный транспорт не мог преодолеть снежные заносы. Аналогичные проблемы наблюдались и на основных трассах.

Виталия Роце, представительница «Lietuvos oro uostaii», подтвердила, что инцидент с рейсом Вильнюс-Ницца действительно имел место. По ее словам, пробки в тот день создали проблемы и с прибытием других членов экипажа, что повлияло на расписание некоторых рейсов.

В субботу представители аэропорта сообщили, что аэропорт Вильнюса работает в нормальном режиме. Сообщалось только о небольших задержках, в том числе связанных с ситуацией в других европейских аэропортах.