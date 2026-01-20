Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Редакция PRESS 20 января, 2026 08:14

Важно 0 комментариев

-В последнее время многие жители Латвии получали или, возможно, вскоре получат письма от Службы государственных доходов в связи с проверкой банковских данных. Напомню на основе каких данных СГД делает эти массовые запросы, - разъясняет юрист Юрий Соколовский.

Согласно статье 22.3 закона "О налогах и пошлинах", банки и поставщики платежных услуг ежегодно до 1 февраля сообщают о клиентах — резидентах Латвии, если:

1. Годовой оборот по счетам превышает 15 000 евро. Речь идет об общей сумме входящих или исходящих платежей в рамках одного банка (переводы между своими счетами в одном банке не считаются).

Сообщаются СГД: имя, фамилия, персональный код, годовой оборот и остаток на счете на конец года. (То есть, изначально СГД не видит деталей перечислений).

2. Наличные взносы превышают 7 000 евро. Если общая сумма наличных, внесенных через банкоматы или кассу за год, достигает этого порога.

Стоит помнить, что если человек переводит деньги между своими счетами в разных банках (например, из Swedbank в Citadele), банки увидят это как входящий/исходящий платеж, и это войдет в расчет оборота в том и в другом.

Следствие всей этой присланной информации - кампания СГД по проверке несоответствий.

На основании анализа полученных данных СГД периодически шлет писема тем, у которых выявлены существенные расхождения между их официальными задекларированными доходами и оборотом по банковским счетам.

В первую очередь проверяют тех, у кого разница между банковским оборотом и задекларированными доходами составляет 20 000 евро и более.

Если вы получили такое письмо и если деньги в обороте не являются налогооблагаемым доходом (например, переводы от родственников для ведения общего хозяйства или переводы между своими счетами в разных банках и т.п.), необходимо подать пояснение в свободной форме через систему EDS.

Письма могут получать и латвийцы, долгое время живущие за границей, если они сохранили статус налогового резидента Латвии или их финансовая активность в латвийских банках вызвала вопросы у системы анализа данных.

СГД хранит полученную от банков информацию в течение пяти лет.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20
Важно

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель
Важно

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

Эстонии грозит крах пенсионной системы — из-за того же, из-за чего и Латвии
Важно

Эстонии грозит крах пенсионной системы — из-за того же, из-за чего и Латвии

Загрузка
Загрузка
Загрузка

В Даугавпилсе несмотря на мороз Крещение отметили традиционными купаниями

История и культура 10:06

История и культура 0 комментариев

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Вчера в Даугавпилсе православные отметили Крещение Господне. На Большом Стропском озере прошло освящение воды, после чего многие пришедшие сюда горожане по традиции трижды окунулись в иордань.

Читать
Загрузка

Ринкевич: страна — это не только пограничные посты

Новости Латвии 10:04

Новости Латвии 0 комментариев

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Баррикады напоминают нам, что страна — это не только пограничные посты, здания и лозунги, но и люди, — написал президент Эдгарс Ринкевич во вторник на своей странице в Facebook в день памяти защитников баррикад 1991 года.

Читать

Вильнюсский аэропорт не смог вовремя отправить рейсы: лётный состав застрял в снеговых пробках

Важно 09:59

Важно 0 комментариев

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

В аэропорту Вильнюса произошел необычный инцидент. Пассажир по имени Римас рассказал об инциденте Delfi.lt. По его словам, в самолете, который должен был лететь из Вильнюса в Ниццу, находилось около 200 пассажиров, но запланированный вылет в 17:40 не состоялся.

Читать

Сегодняшнее утро в Латвии — самое холодное за последние два года

Важно 09:48

Важно 0 комментариев

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

По данным метеорологических станций, утро вторника стало самым холодным в Латвии с 8 января 2024 года.

Читать

Банкомат «растерялся»: женщине положили на карту 2000 евро из другого города

Выбор редакции 09:48

Выбор редакции 0 комментариев

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

На банковский счёт Лиене неожиданно поступили 2 тысячи евро. Это внезапное событие вызвало большое недоумение, поскольку деньги были внесены наличными через банкомат, расположенный в Риге, сообщает Bez Tabu. 

Читать

При лобовом столкновении в Риге погиб водитель

Важно 09:47

Важно 0 комментариев

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

В понедельник у границы с Ригой, возле Стопини, в дорожно-транспортном происшествии погиб водитель, сообщили государственной полиции.

Читать

Ешь больше и… худей? Учёные нашли неожиданный пищевой парадокс

Азбука здоровья 09:45

Азбука здоровья 0 комментариев

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

Можно съедать на 50 процентов больше еды и при этом получать на 330 калорий меньше в день. Звучит как трюк из TikTok, но это подтвердили реальные данные.

Читать