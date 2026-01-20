СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

Согласно статье 22.3 закона "О налогах и пошлинах", банки и поставщики платежных услуг ежегодно до 1 февраля сообщают о клиентах — резидентах Латвии, если:

1. Годовой оборот по счетам превышает 15 000 евро. Речь идет об общей сумме входящих или исходящих платежей в рамках одного банка (переводы между своими счетами в одном банке не считаются).

Сообщаются СГД: имя, фамилия, персональный код, годовой оборот и остаток на счете на конец года. (То есть, изначально СГД не видит деталей перечислений).

2. Наличные взносы превышают 7 000 евро. Если общая сумма наличных, внесенных через банкоматы или кассу за год, достигает этого порога.

Стоит помнить, что если человек переводит деньги между своими счетами в разных банках (например, из Swedbank в Citadele), банки увидят это как входящий/исходящий платеж, и это войдет в расчет оборота в том и в другом.

Следствие всей этой присланной информации - кампания СГД по проверке несоответствий.

На основании анализа полученных данных СГД периодически шлет писема тем, у которых выявлены существенные расхождения между их официальными задекларированными доходами и оборотом по банковским счетам.

В первую очередь проверяют тех, у кого разница между банковским оборотом и задекларированными доходами составляет 20 000 евро и более.

Если вы получили такое письмо и если деньги в обороте не являются налогооблагаемым доходом (например, переводы от родственников для ведения общего хозяйства или переводы между своими счетами в разных банках и т.п.), необходимо подать пояснение в свободной форме через систему EDS.

Письма могут получать и латвийцы, долгое время живущие за границей, если они сохранили статус налогового резидента Латвии или их финансовая активность в латвийских банках вызвала вопросы у системы анализа данных.

СГД хранит полученную от банков информацию в течение пяти лет.