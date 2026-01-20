Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ

Закон будет содержать единые основные требования к созданию, расширению, содержанию и закрытию кладбища, порядок ведения регистра захоронений, а также предоставления и содержания могилы. Будет также установлено, когда могила может быть признана неухоженной и право на ее использование может быть отозвано.

Уже восемь лет назад Государственный контроль обратил внимание на то, что в стране должен быть единый закон, определяющий обязанности и права самоуправлений и жителей в содержании могил.

В настоящее время в Латвии отсутствует единая правовая база, которая определяла бы обязанности и права самоуправлений при захоронении умерших, в том числе неопознанных лиц, а также порядок сбора самоуправлениями информации о захоронениях и урнах, помещенных в колумбарии.

Хотя самоуправления в своих обязательных правилах актах определяют порядок создания, содержания, использования, расширения кладбищ, распределения могил, сроков захоронений, доступа общественности к данным и других аспектов, каждое из них имеет свой собственный подход к этим вопросам.

Проект закона предусматривает, что решение о создании, расширении или закрытии кладбища принимает самоуправление. При создании нового кладбища оно устанавливает его название, границы и возможные виды захоронений.

Муниципалитет может устанавливать время закрытия кладбища для посетителей, обосновывая необходимость таких ограничений, при этом обеспечивая доступность кладбища для реализации культурно-исторических традиций.

Самоуправление должно своевременно планировать создание и расширение кладбищ в соответствии со своими планировочными документами.

Проект закона предусматривает, что самоуправление должно заботиться об благоустройстве кладбищ, включая установку как минимум одного пункта сбора мусора на его территории или на границе с ней, обеспечивать раздельный сбор мусора, где это возможно, а также, учитывая частоту посещений кладбища, пункт водозабора и туалет.

Местным органам власти будет предоставлен срок для их установки. Также необходимо установить указатель, обозначающий кладбище, информацию об управляющем и его контактный телефонный номер.

Если на территории есть церкви, часовни или другие религиозные и культовые объекты, к ним также должны быть установлены указатели.

(Diena)