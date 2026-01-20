Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 20. Января Завтра: Algis, Olgerts, Orests
Доступность

Бесхозных могилок не останется: вводятся единые нормы для кладбищ

© LETA 20 января, 2026 10:22

Важно 0 комментариев

В настоящее время ответственная комиссия Сейма рассматривает новый Закон о кладбищах, который в основном будет применяться к муниципальным кладбищам, но некоторые нормы будут также распространяться на частные (Регистр физических лиц, глубина захоронения, перезахоронения).

Закон будет содержать единые основные требования к созданию, расширению, содержанию и закрытию кладбища, порядок ведения регистра захоронений, а также предоставления и содержания могилы. Будет также установлено, когда могила может быть признана неухоженной и право на ее использование может быть отозвано.

Уже восемь лет назад Государственный контроль обратил внимание на то, что в стране должен быть единый закон, определяющий обязанности и права самоуправлений и жителей в содержании могил.

В настоящее время в Латвии отсутствует единая правовая база, которая определяла бы обязанности и права самоуправлений при захоронении умерших, в том числе неопознанных лиц, а также порядок сбора самоуправлениями информации о захоронениях и урнах, помещенных в колумбарии.

Хотя самоуправления в своих обязательных правилах актах определяют порядок создания, содержания, использования, расширения кладбищ, распределения могил, сроков захоронений, доступа общественности к данным и других аспектов, каждое из них имеет свой собственный подход к этим вопросам.

Проект закона предусматривает, что решение о создании, расширении или закрытии кладбища принимает самоуправление. При создании нового кладбища оно устанавливает его название, границы и возможные виды захоронений.

Муниципалитет может устанавливать время закрытия кладбища для посетителей, обосновывая необходимость таких ограничений, при этом обеспечивая доступность кладбища для реализации культурно-исторических традиций.

Самоуправление должно своевременно планировать создание и расширение кладбищ в соответствии со своими планировочными документами.

Проект закона предусматривает, что самоуправление должно заботиться об благоустройстве кладбищ, включая установку как минимум одного пункта сбора мусора на его территории или на границе с ней, обеспечивать раздельный сбор мусора, где это возможно, а также, учитывая частоту посещений кладбища, пункт водозабора и туалет.

Местным органам власти будет предоставлен срок для их установки. Также необходимо установить указатель, обозначающий кладбище, информацию об управляющем и его контактный телефонный номер.

Если на территории есть церкви, часовни или другие религиозные и культовые объекты, к ним также должны быть установлены указатели.

(Diena)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон
Важно

Нравы airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон (1)

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?
Важно

СГД начинает рассылать письма: кому и зачем?

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины
Важно

В Резекне на балконе нашли труп пропавшего без вести мужчины

Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью нам снова обещают серьезный мороз

Новости Латвии 14:53

Новости Латвии 0 комментариев

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

По прогнозам синоптиков, во вторник вечером в большей части Латвии произойдет резкое похолодание, небо будет ясным, а ветер слабым.

Читать
Загрузка

Неприятный инцидент с airBaltic в рижском аэропорту: пассажирку заставили удалить видео и обыскали телефон

Важно 14:40

Важно 0 комментариев

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Утром в рижском аэропорту путешественница Элита Милграве столкнулась с ситуацией, которую она назвала неуважительной и унизительной. По её словам, поведение сотрудников авиакомпании airBaltic перешло все границы.

Читать

Почему некоторые раны не заживают годами? Учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Иногда рана просто отказывается заживать.
Антибиотики работают, перевязки делают, а кожа будто нажала на паузу.

Читать

Кризисное пособие после пожара под Кекавой запросила только одна семья

ЧП и криминал 14:24

ЧП и криминал 0 комментариев

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Самоуправление Кекавского края получило одно заявление от пострадавших от пожара жителей Крусткалнса на выплату кризисного пособия, сообщили в самоуправлении.

Читать

Просто бизнес, ничего личного: Жагарс прокомментировал увольнение сотрудников из театра

Важно 14:18

Важно 0 комментариев

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

В связи с сокращением дотаций театр Dailes принял решение о проведении структурных изменений и увольнении ряда сотрудников. Насколько болезненным был этот вариант и почему директор театра Юрис Жагарс выбрал именно его, он объяснил в программе TV24 «Nedēļa post scriptum».

Читать

К вечеру в Латвии подморозит до минус 20

Важно 14:05

Важно 0 комментариев

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Во вторник в Латвии будет светить солнце, но в части Курземе и на северо-западе Видземе небо будет облачным, прогнозируют синоптики.

Читать

При поддержке НАТО: в Латвии откроется центр стартапов в области оборонных технологий

Новости Латвии 13:41

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

В четверг, 22 января, в Латвии состоится официальное открытие центра "UniLab Defence" - акселератора оборонных инноваций НАТО для Североатлантического региона (NATO DIANA), сообщили агентству ЛЕТА представители центра.

Читать