Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Первая латвийская клубника появится уже в конце мая: почём? (1)

© LETA 17 марта, 2026 09:40

Важно 1 комментариев

Первый урожай клубники в Латвии в этом году может быть собран в конце мая, прогнозируют опрошенные LETA производители клубники.

Агроном Гунтарс Дзерве из компании SIA "Mad Nordic", работающей под брендом "Augusta zemenes" и выращивающей клубнику в теплицах и туннелях, заявил, что урожай клубники должен быть стабильным, но многое по-прежнему зависит от погодных условий.

Дзерве также упомянул, что на закрытых площадках клубничные плантации, где производители не знали, как подготовить их к зиме, столкнулись с гибелью растений. В то же время, потери понесли и те, кто надеялся на теплую зиму.

Между тем, как подчеркнул Дзерве, клубничные плантации на полях и грядках в большей части Латвии хорошо перезимовали, добавив, что урожай будет зависеть от весны. Чем постепеннее будет повышение температуры, тем легче будет фермерам и тем более предсказуемыми будут результаты.

В настоящее время в теплицах в Талси, Тукумсе, Трикате, Валмиере, Скулте и Вецумниеки выращивается клубника, а рассада из питомников Нидерландов и Германии транспортируется в Латвию, сообщил Дзерве, добавив, что «Августа Земенес» получает рассаду клубники в полном объеме уже третью неделю.

Он также отметил, что в настоящее время минеральные удобрения стабильно доступны, но цены на средства защиты растений растут, а цены на некоторые виды сырья также увеличились.

Дзерве выразил надежду, что конфликт на Ближнем Востоке не окажет существенного влияния на производителей клубники, а также отметил, что большинство производителей, вероятно, готовы к возможным колебаниям на рынке сырья.

Говоря о ценах на клубнику, Дзерве предсказал, что они останутся на уровне прошлого года, что искусственного занижения цен не ожидается и что пока нет никаких признаков резкого их повышения.

Он отметил, что несколько клубничных ферм в Польше и Литве также переходят от выращивания клубники в открытом грунте к выращиванию в туннелях и на закрытых площадках, поэтому ожидается, что цены на клубнику останутся достаточно стабильными, хотя и немного выше, чем хотелось бы потребителям.

С другой стороны, если цены на топливо продолжат расти и составят два или 2,5 евро за литр, то это, безусловно, повлияет на цены на клубнику, заключил Дзерве.

Он подчеркнул, что латвийские производители клубники интенсивно перенимают международный опыт, поэтому все чаще появляется возможность выращивать высококачественные ягоды в закрытых помещениях, в том числе с использованием органических средств защиты растений. Благодаря этой тенденции, они ничем не будут отличаться от клубники, выращенной коллегами в Греции, Испании или Нидерландах, пояснил Дзерве, добавив, что латвийские производители в прошлом году потратили значительное время на поездки на выставки для повышения своих знаний.

Зане Силгале, владелец компании SIA "Lubeco", представляющей ферму "Latvijas zemenes" и выращивающей клубнику как в теплицах, так и в открытом грунте, сообщил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы к выращиванию клубники в теплицах.

Она признала, что первые ягоды могут появиться примерно в конце мая.

Влияние сильных морозов этой зимы на питомник Силгале еще не наблюдалось, но полная оценка последствий зимы станет возможна после завершения подготовительных работ. Она пояснила, что этой зимой, помимо морозов, был также снежный покров, что способствовало благоприятной зимовке рассады.

Силгале отметила, что на цену клубники в будущем также может повлиять рост цен на топливо, с учетом увеличения логистических издержек.

Аналогичным образом, Санта Краукле, совладелица компании SIA "Mālpils zemenes", которая выращивает клубнику в поле, отметила, что этой зимой условия для зимовки клубники были благоприятными, поскольку помимо заморозков был еще и снежный покров.

Краукле объяснила, что первый урожай клубники станет известен, когда распустятся первые цветы, что может произойти примерно в середине мая.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они не ищут «лучший вариант».

Они не ищут «лучший вариант».

