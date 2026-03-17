Агроном Гунтарс Дзерве из компании SIA "Mad Nordic", работающей под брендом "Augusta zemenes" и выращивающей клубнику в теплицах и туннелях, заявил, что урожай клубники должен быть стабильным, но многое по-прежнему зависит от погодных условий.

Дзерве также упомянул, что на закрытых площадках клубничные плантации, где производители не знали, как подготовить их к зиме, столкнулись с гибелью растений. В то же время, потери понесли и те, кто надеялся на теплую зиму.

Между тем, как подчеркнул Дзерве, клубничные плантации на полях и грядках в большей части Латвии хорошо перезимовали, добавив, что урожай будет зависеть от весны. Чем постепеннее будет повышение температуры, тем легче будет фермерам и тем более предсказуемыми будут результаты.

В настоящее время в теплицах в Талси, Тукумсе, Трикате, Валмиере, Скулте и Вецумниеки выращивается клубника, а рассада из питомников Нидерландов и Германии транспортируется в Латвию, сообщил Дзерве, добавив, что «Августа Земенес» получает рассаду клубники в полном объеме уже третью неделю.

Он также отметил, что в настоящее время минеральные удобрения стабильно доступны, но цены на средства защиты растений растут, а цены на некоторые виды сырья также увеличились.

Дзерве выразил надежду, что конфликт на Ближнем Востоке не окажет существенного влияния на производителей клубники, а также отметил, что большинство производителей, вероятно, готовы к возможным колебаниям на рынке сырья.

Говоря о ценах на клубнику, Дзерве предсказал, что они останутся на уровне прошлого года, что искусственного занижения цен не ожидается и что пока нет никаких признаков резкого их повышения.

Он отметил, что несколько клубничных ферм в Польше и Литве также переходят от выращивания клубники в открытом грунте к выращиванию в туннелях и на закрытых площадках, поэтому ожидается, что цены на клубнику останутся достаточно стабильными, хотя и немного выше, чем хотелось бы потребителям.

С другой стороны, если цены на топливо продолжат расти и составят два или 2,5 евро за литр, то это, безусловно, повлияет на цены на клубнику, заключил Дзерве.

Он подчеркнул, что латвийские производители клубники интенсивно перенимают международный опыт, поэтому все чаще появляется возможность выращивать высококачественные ягоды в закрытых помещениях, в том числе с использованием органических средств защиты растений. Благодаря этой тенденции, они ничем не будут отличаться от клубники, выращенной коллегами в Греции, Испании или Нидерландах, пояснил Дзерве, добавив, что латвийские производители в прошлом году потратили значительное время на поездки на выставки для повышения своих знаний.

Зане Силгале, владелец компании SIA "Lubeco", представляющей ферму "Latvijas zemenes" и выращивающей клубнику как в теплицах, так и в открытом грунте, сообщил, что в настоящее время ведутся подготовительные работы к выращиванию клубники в теплицах.

Она признала, что первые ягоды могут появиться примерно в конце мая.

Влияние сильных морозов этой зимы на питомник Силгале еще не наблюдалось, но полная оценка последствий зимы станет возможна после завершения подготовительных работ. Она пояснила, что этой зимой, помимо морозов, был также снежный покров, что способствовало благоприятной зимовке рассады.

Силгале отметила, что на цену клубники в будущем также может повлиять рост цен на топливо, с учетом увеличения логистических издержек.

Аналогичным образом, Санта Краукле, совладелица компании SIA "Mālpils zemenes", которая выращивает клубнику в поле, отметила, что этой зимой условия для зимовки клубники были благоприятными, поскольку помимо заморозков был еще и снежный покров.

Краукле объяснила, что первый урожай клубники станет известен, когда распустятся первые цветы, что может произойти примерно в середине мая.