Он начинается как простая простуда: врачи напомнили об опасной инфекции

Редакция PRESS 17 марта, 2026 10:16

Азбука здоровья 0 комментариев

После сообщений о смертельных случаях менингита в Великобритании врачи снова напомнили: эта болезнь может начинаться с самых обычных симптомов — и именно поэтому остаётся особенно опасной.

Речь идёт о воспалении оболочек мозга и спинного мозга. На ранней стадии менингит легко спутать с простудой или гриппом: температура, головная боль, слабость, боль в мышцах и даже расстройство желудка.

Но дальше состояние может резко ухудшиться. Появляются спутанность сознания, сильная боль, светобоязнь, ригидность шеи, сыпь или судороги.

По данным британских служб здравоохранения, за несколько дней было выявлено более десяти случаев, два человека скончались. Предположительно речь идёт о бактериальной форме, которая развивается быстрее и протекает тяжелее.

При этом специалисты подчёркивают: несмотря на новости, менингит — не редкость и не ограничивается одной страной. Подобные случаи регулярно фиксируются в Европе и других регионах мира, особенно в группах с тесным контактом — например, среди студентов.

Инфекция передаётся через кашель, чихание или поцелуи. Чаще всего её переносят люди, у которых бактерии или вирусы находятся в носоглотке, даже без выраженных симптомов.

Главная опасность менингита — в скорости развития инфеции . Без лечения он может привести к серьёзным осложнениям: поражению мозга, потере слуха или даже смерти.

Врачи советуют не ждать появления всех симптомов сразу и обращаться за помощью при первых тревожных признаках. В таких случаях лучше перестраховаться — потому что счёт может идти на часы.

Что отличает менингит от обычной простуды:

сильная головная боль, не как при ОРВИ
ригидность шеи — трудно наклонить голову вперёд
светобоязнь
спутанность сознания, сонливость
сыпь (не исчезает при нажатии)
судороги

 Ключевое: при менингите состояние резко ухудшается, а не тянется как при обычной простуде.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Важно

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

