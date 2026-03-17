Он начинается как простая простуда: врачи напомнили об опасной инфекции

Речь идёт о воспалении оболочек мозга и спинного мозга. На ранней стадии менингит легко спутать с простудой или гриппом: температура, головная боль, слабость, боль в мышцах и даже расстройство желудка.

Но дальше состояние может резко ухудшиться. Появляются спутанность сознания, сильная боль, светобоязнь, ригидность шеи, сыпь или судороги.

По данным британских служб здравоохранения, за несколько дней было выявлено более десяти случаев, два человека скончались. Предположительно речь идёт о бактериальной форме, которая развивается быстрее и протекает тяжелее.

При этом специалисты подчёркивают: несмотря на новости, менингит — не редкость и не ограничивается одной страной. Подобные случаи регулярно фиксируются в Европе и других регионах мира, особенно в группах с тесным контактом — например, среди студентов.

Инфекция передаётся через кашель, чихание или поцелуи. Чаще всего её переносят люди, у которых бактерии или вирусы находятся в носоглотке, даже без выраженных симптомов.

Главная опасность менингита — в скорости развития инфеции . Без лечения он может привести к серьёзным осложнениям: поражению мозга, потере слуха или даже смерти.

Врачи советуют не ждать появления всех симптомов сразу и обращаться за помощью при первых тревожных признаках. В таких случаях лучше перестраховаться — потому что счёт может идти на часы.

Что отличает менингит от обычной простуды:

сильная головная боль, не как при ОРВИ

ригидность шеи — трудно наклонить голову вперёд

светобоязнь

спутанность сознания, сонливость

сыпь (не исчезает при нажатии)

судороги

Ключевое: при менингите состояние резко ухудшается, а не тянется как при обычной простуде.