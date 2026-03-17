Книга смерти: автор бестселлера о скорби признана виновной в убийстве мужа-миллионера!

Шокирующий финал криминальной драмы: в понедельник присяжные вынесли вердикт Кури Ричинс. Женщина, которая после смерти мужа Эрика позировала перед камерами как любящая мать и автор книги для горюющих детей, официально признана убийцей при отягчающих обстоятельствах.

Следствие доказало: в марте 2022 года Кури «приправила» вечерний напиток мужа синтетическим опиоидом. Доза фентанила в его крови в пять раз превышала смертельную.

Но это была не первая попытка! Присяжные признали её виновной и в покушении, совершённом за несколько недель до трагедии. В День святого Валентина Кури угостила Эрика сэндвичем с «секретным ингредиентом», от которого тот потерял сознание.

Что толкнуло «образцовую жену» на преступление? Прокуроры нарисовали портрет женщины, задыхающейся от долгов в 4,5 млн долларов.

План «Черной вдовы»: Кури ошибочно полагала, что смерть мужа принесет ей состояние в 4 млн долларов и страховки на 2 млн, которые она тайно оформила на его имя.

Тайная жизнь: Пока Эрик доверял жене, она переписывалась с любовником, мечтая о свадьбе на его миллионы.

Роковой Google: История браузера в телефоне Кури выдала её с потрохами. Она искала: «какая доза фентанила смертельна», «что пишут в свидетельстве о смерти при отравлении» и — самое циничное — «люксовые тюрьмы для богатых в Америке».



В зале суда Кури Ричинс слушала вердикт, уставившись в пол и тяжело дыша. Прокурор Брэд Бладворт поставил жирную точку, включив запись её звонка в 911:

«Это не голос жены, ставшей вдовой. Это голос жены, ставшей черной вдовой».

Присяжным понадобилось менее трех часов, чтобы решить её судьбу. Теперь «писательнице» грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Приговор будет оглашен 13 мая — в день, когда Эрику Ричинсу исполнилось бы 44 года.