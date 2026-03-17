Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Книга смерти: автор бестселлера о скорби признана виновной в убийстве мужа-миллионера!

Редакция PRESS 17 марта, 2026 11:16

Всюду жизнь

Вдова из Юты, написавшая трогательную сказку о потере близкого человека, на самом деле сама «приготовила» эту потерю, подмешав супругу смертельный коктейль из фентанила.

Шокирующий финал криминальной драмы: в понедельник присяжные вынесли вердикт Кури Ричинс. Женщина, которая после смерти мужа Эрика позировала перед камерами как любящая мать и автор книги для горюющих детей, официально признана убийцей при отягчающих обстоятельствах.

Следствие доказало: в марте 2022 года Кури «приправила» вечерний напиток мужа синтетическим опиоидом. Доза фентанила в его крови в пять раз превышала смертельную.

Но это была не первая попытка! Присяжные признали её виновной и в покушении, совершённом за несколько недель до трагедии. В День святого Валентина Кури угостила Эрика сэндвичем с «секретным ингредиентом», от которого тот потерял сознание.

Что толкнуло «образцовую жену» на преступление? Прокуроры нарисовали портрет женщины, задыхающейся от долгов в 4,5 млн долларов.

План «Черной вдовы»: Кури ошибочно полагала, что смерть мужа принесет ей состояние в 4 млн долларов и страховки на 2 млн, которые она тайно оформила на его имя.
Тайная жизнь: Пока Эрик доверял жене, она переписывалась с любовником, мечтая о свадьбе на его миллионы.
Роковой Google: История браузера в телефоне Кури выдала её с потрохами. Она искала: «какая доза фентанила смертельна», «что пишут в свидетельстве о смерти при отравлении» и — самое циничное — «люксовые тюрьмы для богатых в Америке».

В зале суда Кури Ричинс слушала вердикт, уставившись в пол и тяжело дыша. Прокурор Брэд Бладворт поставил жирную точку, включив запись её звонка в 911:

«Это не голос жены, ставшей вдовой. Это голос жены, ставшей черной вдовой».

Присяжным понадобилось менее трех часов, чтобы решить её судьбу. Теперь «писательнице» грозит от 25 лет до пожизненного заключения. Приговор будет оглашен 13 мая — в день, когда Эрику Ричинсу исполнилось бы 44 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Главные новости

Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Важно

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
Важно

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Важно 18:15

Важно 0 комментариев

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать
Загрузка

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

ЧП и криминал 18:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

Важно 18:06

Важно 0 комментариев

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Читать

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Животные 0 комментариев

Они не ищут «лучший вариант».

Читать

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Читать

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Новости Латвии 0 комментариев

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Читать